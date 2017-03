Cargando...

sorteja una entrada doble per assistir al concert dels Amics de les Arts en el marc del Festival Strenes de Girona diumenge 30 d'abril. Els guanyadors, després d'assistir al recital, també podran gaudir d'una nit d'hotel a la ciutat gironina. Cal recordar que les entrades ja estan exhaurides des de fa dies.A més dels Amics de les Arts, que actuaran en el concert de cloenda, també passaran pel Festival Strenes noms tan destacats com Mishima, Blaumut, Miquel Abras, Julieta Venegas, Paco Ibáñez i Cesk Freixas, entre altres.Una de les novetats d'enguany és la creació d'una secció per a artistes internacionals alhora que se segueix apostant pels grups emergents. Els organitzadors auguren que aquesta nova edició pot ser una de les "més concorregudes" veient el bon ritme de vendes. També ho atribueixen al "bon estat de forma" de la música feta a Catalunya, no només a nivell de qualitat sinó també pel poder que té de convocatòria.El festival, que es farà del 25 de març al 30 d'abril a diferents escenaris de Girona, ha augmentat els concerts d'entrada lliure. Així per exemple, l'espai musical Yeah de Girona acollirà els concerts de Gener, Lakaste, Renaldo & Clara i Anímic; als Jardins de la Mercè s'hi podrà veure Fito Luri i Vease Pàg 57.Per altra banda, la Plaça Catalunya acollirà el 21 i 22 d'abril els concerts de caire més popular, amb actuacions gratuïtes de Doctor Prats, Gossos, Buos, Doctor Calypso que celebra els 20 anys del disc Tòxic Sons, Miqui Puig i Marion Harper. A més, hi haurà una zona de food trucks i un espai de cockteleria.- Per participar en el sorteig cal introduir el nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.- El termini per participar al sorteig es tancarà el divendres 17 de març a les 10 del matí. Seguidament es procedirà a efectuar el sorteig.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors. Si no es respon a la trucada es contactarà amb altres participants.- El nom dels guanyadors definitius es farà públic.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat.- Mitjançant la participació en el sorteig, el lector s'inscriurà també al butlletí diari de. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)