Pedro Buenaventura, ex-directiu de Ferrovial, declarant al judici del cas Palau Foto: Isaac Meler

Daniel Osàcar sortint de la Ciutat de la Justícia amb Fèlix Millet de fons Foto: Adrià Costa

El judici del cas Palau torna a esquitxar l'antiga Convergència. Dos empresaris acusats de fer factures falses han confessat que el partit els va demanar que facturessin al Palau de la Música treballs que en realitat eren prestats per a CDC. Juan Parra, propietari d'Hispart, també ha explicat que va facturar la campanya electoral de CDC -aleshores CiU- a les eleccions generals del 2004 al Palau.Concretament, ha detallat que la seva empresa, a petició d'un ex-tresorer de CDC, el difunt Carles Torrent, va girar 13 factures al Palau amb un import total de més de 800.000 euros. Parra, però, ha assegurat que no va tenir cap contacte amb l'ex-tresorer Daniel Osàcar, que també està al banc dels acusats.El primer en fer aquest tipus de revelacions, però, ha estat Miguel Gimenez Salinas, ex-propietari de la ja dissolta agència de publicitat Altraforma, que ha explicat que "van trucar de Convergència" per demanar el falsejament de tres factures. L'acusat ha justificat la seva actitud perquè "l'únic que volia era cobrar". "Tenia els proveïdors a sobre, i quan CDC ens va dir que no podia pagar però existia l'opció del Palau, vaig acceptar", ha afegit. No ha indicat, però, qui va trucar des de la formació política perquè qui va rebre la trucada va ser la directora financera de l'empresa, que va morir.Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, ex-directius de Ferrovial, han negat "rotundament" haver aprofitat la influència de CDC per guanyar adjudicacions d'obra pública en la seva compareixença en el judici del cas Palau com a acusats de tràfic d'influències i administració deslleial, delictes pels quals la Fiscalia demana per a ells una pena de quatre anys i mig. Els dos ex-directius també han assegurat que "mai" es va reunir amb l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar i que mai el va conèixer i ha negat haver tingut "relació" amb l'anterior tresorer del partit, el difunt Carles Torrent. Buenaventura sí que ha admès, però, múltiples reunions amb Fèlix Millet arran de la "complexitat" de les obres del petit Palau.En la mateixa línia, Elizaga, ex-director de relacions institucional de Ferrovial, ha iniciat la seva declaració explicant que el patrocini del Palau buscava associar la marca de l'empresa a l'"impressionant prestigi" de la institució musical i així "entrar al mercat català". Ha detallat que els seus interlocutors eren Rosa Garicano, ex-directora general, i Jordi Montull, ex-mà dreta de Millet. Amb la primera, només tractava qüestions organitzatives d'esdeveniments, mentre que amb Montull gestionava les factures del patrocini, segons ha dit.Preguntat pel fiscal, Elizaga també ha negat haver conegut els ex-tresorers de CDC Carles Torrent i Daniel Osàcar. Amb tot, ha descartat amb una rotunditat similar a Buenaventura que part dels diners que l'empresa pagava al Palau tinguessin com a destí final el pagament de comissions a l'antiga Convergència a canvi d'adjudicacions d'obra pública.La versió de l'ex-directiu de Ferrovial contradiu la que un dia abans va donar Jord Montull. "Les comissions primer eren del 3%, però després del 4%. CDC volia més diners" . Montull, que va ser la mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música, va ser el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a CDC a través del Palau a canvi d'obtenir contractes d'obra pública. Això sí, com Millet i la seva filla, només va assenyalar un nom: el de l'ex-tresorer Daniel Osàcar.Osàcar, tanmateix, va negar dijous les acusacions fetes contra ell per Millet i els Montull . "S'ha mentit i molt. S'han fet afirmacions sobre la meva persona que són totalment falses", va sentenciar en ser preguntat pel fiscal Emilio Sánchez Ulled. També va assegurar que de les adjudicacions d'obra pública no en sap res, que no es reunia amb ningú del Palau de la Música i que no coneix els directius de Ferrovial. "A Millet el coneixia pels mitjans de comunicació. Personalment no l'havia vist mai", va etzibar.A més a més, després d'explicar que va ser l'ex-conseller Germà Gordó qui el va convèncer perquè assumís el càrrec de tresorer de CDC, Osàcar va indicar que anava al Palau de la Música "única i exclusivament" en motiu d'uns convenis signats entre la institució cultura i la fundació Trias Fargas -ara CatDem-. Uns convenis que, va dir, "venien d'anys enrere" i que tenien per objectiu fomentar que a les festes majors de poble sonessin sardanes "i no només música andalusa o música moderna". Montull fins i tot va recordar que dirigents del tripartit van avalar els convenis del Palau amb la la fundació. "Montserrat Tura va dir que aquests convenis entre el Palau i la Trias Fargas eren totalment legals", va deixar anar.

