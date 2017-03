El canvi climàtic és un altre objectiu a abatre per l'entorn de Donald Trump. Membres de l'Administració i el mateix president han declarat en multitud d'ocasions les seves reticències a acceptar-lo, dient que és un engany i que no hi ha suficients proves sobre l'acció humana en els canvis del clima. L'últim col·laborador de Trump a afegir-se a la polèmica ha estat Scott Pruitt, director de l'Agència de Protecció Mediambiental (EPA, per les sigles en anglès). Pruitt, en ser preguntat si considerava que les emissions de diòxid de carboni lligades a l'acció humana eren una de les principals causes del canvi climàtic, va respondre que "necessitem continuar el debat i l'anàlisi". El director de l'EPA va continuar dient: "Penso que mesurar amb precisió l'activitat humana en el clima és molt complicat i hi ha un enorme desacord sobre el grau d'impacte", idea que també va expressar durant la seva audiència de confirmació pel càrrec al Senat.La postura de Pruitt contradiu el que defensa la mateixa agència que dirigeix, ja que l'EPA estableix que "el diòxid de carboni és el principal gas hivernacle que està contribuint al recent canvi climàtic". Una declaració que també comparteix la NASA, que destaca que "el CO2 és el contribuïdor més important del canvi climàtic". La comunitat científica dels Estats Units també s'ha pronunciat en contra de Pruitt. Fins i tot l'ex-directora de l'EPA sota la presidència d'Obama, Gina McCarthy, ha proclamat que "quan es tracta del canvi climàtic, l'evidència és sòlida i aclaparadorament clara en què el cost de la inacció és inacceptable". McCarthy també ha subratllat que "no em puc imaginar quina informació addicional podria desitjar Pruitt dels científics per entendre la necessitat d'actuar".A més de les últimes declaracions, el nomenament de Pruitt per la direcció de l'EPA va estar envoltat de controvèrsia. Mentre era fiscal general de l'estat d'Oklahoma, Pruitt va demandar catorze vegades a l'agència des del 2011. Entre les mesures que va demandar es troba el Pla d'Energia Neta, que buscava limitar les emissions de les centrals generadores d'energia, incloses les plantes elèctriques a carbó. També va protestar per polítiques sobre el mercuri i la contaminació de l'aire o els intents de regular la contaminació de rius o les emissions de metà de les instal·lacions de petroli i gas. La setmana passada, l'EPA va retirar una petició a les companyies de petroli i gas d'informar dels seus equips i de les emissions de metà, cosa que hagués suposat una mesura per controlar les emissions per part d'aquestes companyies.

