L'empresari Josep Manel Bassols, delegat a Catalunya de l'empresa vinculada a la trama del 3% Oproler, va demanar per carta el 2011 al llavors president de la Generalitat Artur Mas que busqués per a la seva dona, la llavors magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Núria Bassols, un càrrec en el Govern. Dos anys després d'aquestes gestions, la jutge va ser designada Comissionada per a la Transparència de la Generalitat, segons reflecteix un escrit de la Fiscalia Anticorrupció inclòs en el sumari de la causa que instrueix el jutge número 1 del Vendrell (el Baix Penedès).En la missiva, localitzada per la Guàrdia Civil en un llapis de memòria intervingut a Bassols, aquest pretenia "posar en coneixement de Mas" la situació de la cònjuge que estava interessada en "un canvi de lloc de treball". A més, citava com a persona de contacte el diputat de CiU Ramón Camp i Batalla, llavors vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons el sumari, Camp i Batalla li va comentar que estava en contacte amb l'ex-conseller de Justícia i ex-secretari del Govern, Germà Gordó, i es va referir a ell com "la persona ideal". "Entre els dos resoldrem la situació", va dir segons reflecteixen documents que obren en la causa.L'empresari considerava Gordó -a qui la Fiscalia Anticorrupció qualifica com "l'aconseguidor o el recaptador" de presumptes comissions il·legals pagades per constructores a CDC a canvi de concessions d'obres públiques- com l'única persona de CDC que havia respost als seus precs. A més, i segons reflecteix un document de l'empresa Oproler, l'empresari va mantenir una reunió personal en el Palau de la Generalitat en les mateixes dates en les qual, a més de Gordó, va estar present Artur Mas, segons va quedar anotat.Mesos abans de la incorporació definitiva de la jutge a la Generalitat, el seu marit va establir una cita urgent personal amb Gordó "per enfocar el tema de la feina" i el va convidar a una cacera que havia de celebrar en una finca de Toledo o de Ciudad Real.En un escrit, els fiscals Anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo sostenen que "no existeix explicació legal i coherent que justifiqui la quantitat de gestions, menjars, interlocucions i reunions" que Gordó ha mantingut amb empresaris, algunes d'elles a la seu de l'antiga CDC i fins i tot en el Palau de la Generalitat. "Germà Gordó ha anat més enllà del tràfic d'influències i ha actuat decisivament per a l'adjudicació de contractes amb l'administració pública", conclou la Fiscalia, que assenyala a l'ara diputat de Junts pel Sí en el Parlament com a actor principal en les contractacions.Sobre la base d'informes de la Guàrdia Civil, la Fiscalia enumera cinc casos en què Gordó hauria actuat "decisivament": obres del Consorci d'Educació, treballs en un dic en el Port de Barcelona, la millora de la carretera C-55, la plaça dels Glòries de la capital catalana i en un institut a Manresa (el Bages).

