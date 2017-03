El conflicte entre l'Ajuntament de Barcelona i Endesa pel contracte elèctric augmentarà un graó més i es dirimirà en el contenciós. El consistori recorrerà al contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'anul·lació del concurs per adjudicar el contracte elèctric municipal , segons ha anunciat aquest divendres el regidor d'Energia, Eloi Badia. El contracte és per al subministrament d'energia als edificis municipals.És la resposta municipal a l'anul·lació per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del concurs per adjudicar el contracte, que va avançar aquest dijous, i que va dictar després que Endesa l'hagués recorregut . En el centre de la controvèrsia hi ha les clàusules que volia imposar el govern d'Ada Colau per combatre la pobresa energètica."Estem perplexos", ha admès Badia, el qual ha insistit que va fer bé d'incorporar clàusules contra la pobresa energètica i que són les que estableix la legislació, en referència a la llei catalana 24/2015 per afrontar-la. El regidor ha argumentat que sí que hi havia espai per incorporar mesures socials i ambientals en el contracte.Badia ha advertit les grans energètiques que no es quedarà aquí en el combat contra la pobresa energètica, i ha criticat que siguin part del problema. "Lamentar que tenim un grup de grans multinacionals amb balanços anuals multimilionaris que estan fent més esforços per ser part del problema que no de la solució", ha subratllat.Badia ha desgranat les mesures més immediates que prendrà l'Ajuntament, ja que el contracte elèctric vigent s'esgota el 25 de març. D'entrada negociarà un contracte pont amb les energètiques per garantir el subministrament per un període màxim de sis mesos, temps durant el qual traurà a concurs de nou el contracte elèctric amb un nou redactat.El nou concurs incorporarà les obligacions contra la pobresa energètica, però més concretades per evitar un nou revés. L'Ajuntament ha iniciat converses amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per crear un equip de treball que blindi en els contractes elèctrics públics i es pugui vincular les mesures de pobresa energètica amb la contractació energètica."Potser no hem trobat la formulació correcta", ha reconegut el regidor, però ha explicat que presentaran el contenciós perquè "sí que estava suficientment justificada" la fórmula escollida, la qual el tribunal ha rebutjat. Badia ha dit que el tribunal de contractació és un òrgan administratiu, i serà en un de judicial on es dirimirà si s'ajustava a la llei.Des de l'oposició, la regidora del grup Demòcrata –l'antiga CiU- Francina Vila, creu que l'Ajuntament ha fet "el ridícul", i el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha criticat que Colau governa "a cop de titular" i fa anuncis que no pot complir. Els dos han reclamat que, en lloc de fer un contracte negociat provisional, l'Ajuntament tiri per la directa i s'adhereixi al contracte marc de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).El govern de Colau ha descartat adherir-se al contracte marc de l'ACM perquè, segons ha argumentat Badia, aposta per un altre tipus de contractació: en tres lots, que fomenti la competència i centrat en la generació d'energies renovables.Les administracions catalanes han intentat que aquestes contractacions impliquin que les energètiques signin convenis per corresponsabilitzar-se en la lluita contra la pobresa energètica, però l'ACM tampoc ho ha aconseguit.

