El conflicte entre l'Ajuntament de Barcelona i Endesa pel contracte elèctric augmentarà un graó més i es dirimirà en el contenciós. El consistori recorrerà al contenciós administratiu l'anul·lació del concurs per adjudicar el contracte elèctric municipal , segons ha anunciat aquest divendres el regidor d'Energia, Eloi Badia.És la resposta municipal a l'anul·lació per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del concurs per adjudicar el contracte, que va avançar aquest dijous, i que va dictar després que Endesa l'hagués recorregut. En el centre de la controvèrsia hi ha les clàusules que volia imposar el govern d'Ada Colau per combatre la pobresa energètica.

