El PDECat s'agafa el procés de primàries per triar candidat a Barcelona com la "plataforma de llançament" per vèncer Ada Colau a les eleccions municipals del 2019. Mercè Homs i Genís Boadella, màxims dirigents de la formació a la capital catalana, han presentat aquest divendres el reglament dels nacionalistes a la principal vegueria -així es diuen ara les federacions territorials del partit- en què es detallen els procediments per triar candidat o candidata per d'aquí a dos anys. Tal com va avançar NacióDigital , el reglament permet que s'hi presentin independents.Homs i Boadella han evitat posar data a l'inici del procés de primàries, que en principi s'hauria d'acabar a finals d'any, i han assenyalat que hi influirà la dinàmica política nacional i el parer de la direcció executiva del PDECat. Cada precandidat haurà de recollir 100 avals de la militància i 500 de la ciutadania barcelonina, segons el text final, que es va acabar de polir durant la setmana i que ara han de validar els associats.Una de les novetats del reglament de la vegueria del partit a la capital catalana és la creació de l'Espai Barcelona, un escenari en què es debatran les línies mestres de la formació. S'haurà de reunir cada trimestre i avaluarà les actuacions dels responsables del PDECat a la ciutat.

