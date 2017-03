Ha mort Pere Godall, supervivent de la Lleva del Biberó. Ell no va oblidar la seva història; nosaltres tampoc podem fer-ho. Descansi en pau. pic.twitter.com/SCeRIUodxF — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 10 de març de 2017

Pere Godall, tarragoní supervivent de la Lleva del Biberó, ha mort als 96 anys. Godall va ser president de l'associació Lleva del Biberó 41, on s'agrupen els supervivents que, de joves, van ser cridats a files per lluitar amb els republicans durant la batalla de l'Ebre. Les memòries de Godall han quedat recollides en el llibre Una vida per recordar. Memòries de Pere Godall , una biografia escrita per la seva néta, Fàtima Pizà Godall, que es va presentar el 2014.El conseller d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, Raül Romeva, ha lamentat la mort de Godall a Twitter. "Ell no va oblidar la seva història; nosaltres tampoc podem fer-ho", ha escrit.

