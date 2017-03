"Si la gent de Podem creu que sí que hem de formar part del nou partits dels 'comuns' amb les condicions que tenim ara mateix, jo, per coherència i per lògica, el més honest és que no pugui seguir". Així ha mostrat el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, el seu convenciment que la seva formació no pot seguir participant del procés de confluència amb els "comuns". En declaracions aha insistit que la seva prioritat és "estar al nou partit", però que si "no s'obre la participació" als seus 52.000 inscrits i es segueix treballant amb una "lògica de llista oficialista" de Xavier Domènech la millor opció és seguir caminant com a Podem Catalunya i "trobar-se més endavant" amb el nou partit dels "comuns".Els actors de la confluència, però, denuncien que fa un mes que Podem no assisteix a les reunions que se celebren cada divendres per decidir aspectes clau del futur del nou partit que abanderen Ada Colau i Xavier Domènech. Fonts de la construcció del nou partit asseguren que es van aixecar de la taula un cop es va posar sobre la taula que la tria de les 30 persones de la direcció es faria per llistes obertes. El secretari general de Podem Catalunya admet que van deixar d'anar a aquestes reunions perquè eren "poc operatives" i "es dilatava molt" la presa de decisions i això no permetia informar de l'evolució de la construcció del partit a les bases. Amb tot, Fachin assegura que no ha deixat de tenir "contactes setmanals" amb Domènech. El líder de Podem insisteix que a hores d'ara no es donen les condicions per formar part del nou partit dels comuns però que vol que ho decideixin les bases de la seva formació.Fins a mitjans de gener, la construcció de la nova formació anava sobre rodes. Ho demostra una acta d'una reunió redactada per Podem a la qual ha tingut accési que es reprodueix a continuació. En aquest document es recollien tres punts d'acord. D'entrada, pacten que les votacions del procés i del document que recull l'ideari del nou partit es faria de forma presencial a l'assemblea fundacional de l'abril, mentre que la votació del nom es faria on-line, prèvia validació del DNI, sobre una proposta tancada. Podem també subscriu la creació de la plataforma "Un país en comú" per "gestionar el cens de les persones que s'inscriuen per participar en el procés". Per últim, també defensen que a l'assemblea fundacional s'aprovi un document de compromisos ètics per, a partir del 8 d'abril, posar en marxa un procés participatiu perquè les bases del nou partit dissenyin el codi ètic.

Document Podem by naciodigital on Scribd

Els tres compromisos segellats en aquest document xoquen frontalment amb els posicionaments que Podem Catalunya intenta traslladar a les bases. Fachin ha acusat els actors de la confluència d'intentar "limitar" la participació i de rebutjar que el nou partit tingui un codi ètic. També ha exigit que els seus 52.000 inscrits siguin incorporats directament al cens sense que s'hagin de registrar a la plataforma "Un país en comú". Des de Podem argumenten, però, que el compromís del grup impulsor era presentar el codi ètic abans de l'1 d'abril i que el partit no pot admetre arribar a l'assemblea fundacional sense ell. El principal problem, però, assegura Fachin, és que la cadena de confiances "es va trencar" quan van veure que la plataforma "Un país en comú" s'havia registrat com a nou partit en comptes de fer-ho com a associació. Es va haver de fer, explica Noe Bail, membre de la direcció de Podem, un "acta notarial" per fixar que la titularitat del cens fos "compartida", però assegura que ells només tenen accés a "nivell informatiu" i que, per tant, no poden fer ús de les dades com sí poden "els comuns".Els actors de la confluència consideren, a més, que el cens de Podem "no és fiable" perquè "s'hi pot inscriure qualsevol" no hi ha manera d'evitar la duplicació del vot si una persona està registrada a Podem i també a la plataforma "Un país en comú". Fachin rebla, però, que el registré té un sistema de "depuració constant" i que, a més, "tots els sistemes de votació tenen un marge d'error".Els actors que participen a les reunions de la construcció del nou partit expliquen que, a partir de mitjans de gener Fachin va posar sobre la taula diverses propostes per configurar la direcció. "La darrera plantejava que 14 persones fossin triades pels partits i que aquestes fossin intocables i entressin directament sense primàries a la direcció", afirmen fonts de la confluència. Afegeixen que ell es va oferir directament per ser un dels "intocables" sense necessitat de ser sotmès a votació de les bases i va posar, segons les fonts consultades, més condicions. "Ens va dir que els noms que ell proposaria serien de la direcció de Podem i que si eren incloses persones que no eren dels seus els expulsaria de la direcció", afegeixen. Els 16 membres restants serien triats per primàries.Fachin nega que busqui "quotes" o "més pes de Podem". Assegura que l'aposta del seu partit és que les llistes siguin "totalment obertes" i sense que es presenti cap llista "oficial" però que Domènech li va dir "fins a quatre vegades" que no. "Em deia que la resta de partits, com EUiA, tenien por de quedar-se fora de la direcció", assegura. És per això que, diu, va posar sobre la taula que cada partit triés una persona a banda de Domènech i que els 25 restants fossin triats per les bases. En rebre una nova negativa, assegura, va proposar que almenys 20 persones fossin triades per primàries i recorda que ell per ser secretari general de Podem només va poder presentar una llista de 24 persones respecte el 35 del total per no funcionar "pel sistema majoritari" que, segons denuncia, es vol imposar. "És legítim, però ja veurem si les bases de Podem ho accepten", conclou.La proposta consensuada per la resta d'actors és que la llista de Domènech estigui composta per quatre membres de cada partit i la resta independents, però que no hi hagi "intocables" sinó llistes obertes. "No és una votació de llista planxa, sinó que si la gent vol pot triar només una persona de la llista, o la llista sencera o només 10", argumenten. Defensen, en definitiva, que es tracta del mateix sistema pel qual Fachin va ser triat com a secretari general de Podem, on ell es va presentar amb una llistà pròpia."Fachin no vol llistes obertes perquè corre el risc que Podem no sigui majoritari o que ell pugui patir un vot de càstig", considera un dels dirigents que, fins que es va aixecar de la negociació, va debatre colze amb colze amb ell. El líder de Podem, però, replica: "En realitat els fa por acceptar una realitat, i és que Podem interpel·la més gent i té més capacitat d'influència".Els actors implicats en la construcció del nou partit, però, treuen ferro al fet que la direcció de Podem finalment decideixi no formar part del nou espai. Tot i admetre les dificultats, argumenten que l'objectiu és "construir un partit nou" i que, per tant, que la direcció de Podem no sigui al comandament del nou partit "no canvia res". "Si Fachin no hi participa, nosaltres apel·larem igualment les bases de Podem. L'error és creure que ell representa la voluntat de totes les bases", insisteixen.Podem Catalunya ja ha enviat a les bases el document que orienta la consulta interna per decidir si la formació participa en la configuració del nou partit dels "comuns". El document evidencia les discrepàncies d'Albano Dante Fachin amb la resta de socis de la confluència -Barcelona en Comú, ICV i EUiA- i determina que el procés deliberatiu conclourà el 20 de març, quan es coneixerà l'opinió dels inscrits a Podem. Les votacions començaran el 16 de març, després de desplegar el debat territorial. La direcció liderada per Fachin es mostra molt crítica amb l'actuació dels seus socis i qüestiona el "funcionament democràtic" del nou partit. De fet, el document enviat incita les bases a posicionar-se en contra de formar-ne part, un discurs que la direcció de Podem està fent ja a diversos punts del territori.

