​L'estudi de l'impacte econòmic i turístic sobre el territori del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic (CRT) al Camp de Tarragona, el projecte que va substituir el BCN World, desenvolupat per Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia de la URV, i Maria Llop, professora de la universitat tarragonina, apunta que serà un revulsiu per a l'economia de la zona i que provocarà un abans i un després en clau turística, ja que serà una gran oportunitat per desestacionalitzar el turisme de la costa Daurada.A propòsit d'això, Duro ha expressat que "el CRT permetrà incorporar un producte nou i uns operadors nous que no teníem fins ara" i això vol dir que "estarem més al món". Aquest estudi, encàrrec de l'Incasòl, reflecteix que la posada en marxa servirà per trencar amb els mercats de casa, com el català, espanyol i europeu i permetrà obrir fronteres.Duro també ha explicat que el turisme de les altres zones de la demarcació no es veurien afectades per la posada en escena del CRT, ja que atraurien turistes nous que podrien optar també per visitar altres indrets. Tot plegat multiplicarà les pernoctacions en el territori i atraurà visitants de fora de la Unió Europea, que ara representen només un pobre 8%.En clau econòmica, el catedràtic ha exposat que durant la construcció del projecte podria deixar uns nou milions d'euros en sis anys al territori (més d'1,5 milions/any) i la xifra d'ocupació generada podria assolir els 23.000 treballadors, tenint en compte el panorama més optimista. En canvi, ja en la fase d'explotació, la xifra rondaria entre els 35.000 i els 48.000 llocs de treball, els quals serien induïts. Pel que fa a ocupació directa, el nombre de treballadors es mouria entre els 9.000 i els 13.000 i generaria entre 3.900 milions d'euros i 5.400.La presentació dels resultats d'aquest estudi han estat presentats aquest vespre al Col·legi d'Economistes de Tarragona per part dels autors.Tal com va avançar Josep Rull, conseller de Territori, durant l'acte d'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) del passat 29 de desembre del 2016 a Tarragona, està previst que "malgrat el calendari, a l'estiu del 2017, entre juliol i agost, veïns del Camp de Tarragona ja començaran a veure màquines treballar".A banda d'això, Rull va destacar que després de publicar-se en el DOGC l'aprovació del CRT, es va obrir un període de 90 dies en el qual els operadors hauran de presentar els seus projectes. Els aspirants a aconseguir llicències de casinos són Hard Rock, Melco i Perelada i ara el projecte encara es troba en aquesta fase.Un cop superats aquests tres mesos, es revisarà la documentació aportada pels operadors en el període d'un mes. Després de la revisió, s'obrirà un altre període de dos mesos per a resoldre, és a dir, per a adjudicar de manera provisional les llicències. Al juny del 2017 es coneixerà l'adjudicatari.Cal recordar que durant el mes de gener, Incasòl va treure a licitació el primer contracte d'obres referent al projecte d'urbanització i de reordenació dels accessos.

