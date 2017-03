La companyia de gasolineres de baix cost Petrolis Independents començarà aquest dissabte a retirar les primeres plaques franquistes dels 342 edificis de Lleida. L'empresa ha rebut l'autorització de l'alcalde, Àngel Ros, que ha acceptat la proposta sempre i quan es tingui l'aval dels propietaris dels edificis per treure les plaques. En aquest sentit, Ros ha indicat que donarà permís per ocupar la via pública si fa falta. ​L'empresa havia presentat una instància a la Paeria el passat dimecres on demanava a l'Ajuntament de Lleida que reconsiderés la negativa a treure les plaques, una opció que va explicitar Ros en una entrevista, quan va assegurar que cadascú es podia treure les plaques amb una escala i un tornavís. Aquestes declaracions van provocar nombroses crítiques i van generar una campanya improvisada per treure les plaques a la ciutat. Els dos regidors de la CUP de Lleida en van retirar una el dimarts tal com havia dit el paer en cap, o sigui, agafant una escala i un tornavís.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)