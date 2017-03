Si no lo puedes explicar es que no tiene explicación. Rectificamos y pedimos perdón. pic.twitter.com/weiey3aFhO — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 9 de març de 2017

Bienvenida la rectificación de @Esquerra_ERC @gabrielrufian. Ahora hay que conseguir tumbar la enmienda y prohibir amputaciones. https://t.co/4YdyhNXmJ2 — Juan López de Uralde (@juralde) 9 de març de 2017

.@gabrielrufian es un político tan raro que hasta pide perdón cuando se equivoca.https://t.co/wlbXZ9V2Gp — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) 9 de març de 2017

@gabrielrufian De nada sirve rectificar, si la ley ya ha salido adelante gracias a vosotros. — Davodin (@davidzannak) 9 de març de 2017

Partits reconeixent errors i demanant perdó. Un rara avis que hauria de ser normal. https://t.co/k5oFU6sW1f — Xavier Martí Torrent (@xaviermt) 9 de març de 2017

Gabriel Rufián ha rectificat i ha demanant disculpes per la posició d'ERC sobre la mutilació de les cues dels gossos. El portaveu republicà al Congrés ha volgut tancar la polèmica i ha publicat un tuit amb la nota de premsa d'ERC i la frase: "Si no lo puedes explicar es que no tiene explicación. Rectificamos y pedimos perdón".La controvèrsia es va iniciar el dimecres, a la comissió d'Exteriors del Congrés, on s'havia de ratificar el conveni europeu sobre protecció d'animals de companyia. ERC, junt amb el PP, va introduir una esmena per tal de permetre tallar la cua a cadells de gossos caçadors per tal d'evitar danys futurs a l'animal. La posició dels republicans va generar un munt de crítiques d'organitzacions animalistes i el partit s'ha vist obligat a emetre una nota de premsa de disculpa.“ERC està en contra que es talli la cua als gossos. Tot i això, considerant que la seva prohibició no garantirà que els poders públics persegueixin i erradiquin aquesta pràctica en alguns territoris de l'Estat, vam promoure que aquesta pràctica fos limitada i controlada en aquelles comunitats autònomes que no han tingut la intenció de prohibir-la com ha fet Catalunya”, apunten els republicans al comunicat. ERC considera que, tot i la prohibició, hi ha una realitat que no es pot oblidar: “Hi ha animals a qui se'ls amputa la cua sense cap control ni garantia sanitària, especialment els de caça”.La proposta d'ERC anava encaminada a evitar el “patiment” d'aquests animals. Però com que la iniciativa no ha estat “entesa”, els republicans s'han desdit públicament del posicionament de dimecres.Les disculpes d'ERC i de Rufián han tornat a provocar moltes reaccions a la xarxa. Alguns usuaris aplaudeixen el canvi de rumb, altres en canvi diuen que ja és massa tard.

