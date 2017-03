La ja ex-presidenta Park Geun-hye. Foto: Europa Press

Corea del Sud comença una nova etapa política. La decisió del Tribunal Constitucional de destituir aquest divendres la presidenta Park Geun-hye, que va ser apartada del seu càrrec el passat mes de desembre per la seva presumpta implicació en un escàndol de corrupció , suposa la fi d'un cicle polític. Ara, Park haurà d'abandonar el seu càrrec de manera permanent i Corea del Sud haurà de celebrar eleccions presidencials en un termini de 60 dies. Després d'aquesta decisió, Park s'ha convertit en la primera dirigent del país en ser destituïda des que Corea del Sud es convertís en una democràcia.El tribunal ha entès que Park "va violar la llei" en permetre que la seva confident i amiga, Choi Soon-sil, detinguda des d'octubre passat, tingués certa influència i intervingués en assumptes estatals. Amb aquesta resolució es posa fi a una investigació que ha durat més de 90 dies i que ha sumit el Partit Saenuri, al qual pertany Park i que és de tendència conservadora, en la crisi més gran de la seva història, provocant fins i tot que una part de la formació decidís escindir-se i crear un nou partit, el Partit Bareun, per mirar de desvincular-se de l'escàndol.La decisió del Constitucional ha estat rebuda per massives manifestacions a favor i en contra de la destitució de Park. En una de les protestes en contra de la decisió han mort dues persones, segons la policia sud-coreana. L'ara censada pertanyia a una poderosa família política i era filla de qui va ser dictador els anys setanta, Park Chung Hee.Per l'altra part, Choo Mi-ae, dirigent de l'opositor Partit Democràtic, ha instat a derogar totes les polítiques impulsades pel govern de Park. Per la seva banda, el Partit Popular, que ha definit la resolució de la cort com una victòria del poble, ha subratllat que "la llei i l'ordre" són "l'orgull" de Corea del Sud, per la qual cosa tothom ha d'estar-hi d'acord.

