Un pla general del pavelló principal de Foodex. Foto: Twitter

Catalunya tindrà aquest any el seu propi estand a Foodex, la principal fira agroalimentària del món. L'esdeveniment agrupa les companyies del sector primari d'un centenar de països i la visiten més de 100.000 persones. És la primera vegada que la Generalitat monta un pavelló independent, ja que fins ara les empreses catalanes del sector havien presentat els seus productes i serveis en el marc de l'estand de l'estat espanyol.Foodex s'organitza des de fa més de 30 anys a Tòquio, al Japó, i és la fira agroalimentària més gran del continent asiàtic. En les darreres 27 edicions, la presència de les firmes catalanes estava agrupada sota el paraigua d'Icex, una associació d'empreses de l'Estat relacionades amb el sector primari. En aquesta ocasió, però, la Generalitat ha montat un estand propi al marge de l'espanyol que representarà els interessos d'onze companyies catalanes. El govern vol promocionar la marca "Catalonia" al món i diferenciar-se de la marca Espanya.La promotora de l'estand és Prodeca, la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El mercat nipó és molt important per a les empreses catalanes del sector primari: és la setena destinació de les exportacions agroalimentàries de Catalunya i el segon fora de la Unió Europea. A més, en els darrers cinc anys, les vendes de productes d'aquest sector s'han multiplicat per dos a Àsia.

