La Fiscalia Anticorrupció considera acreditat que l'ex-conseller de Justícia i ex-secretari del Govern, Germà Gordó, era "l'aconseguidor o el recaptador" de presumptes comissions il·legals pagades per constructores a CDC a canvi de concessions d'obres públiques. Es refereix a l'última operació policial sobre el presumpte finançament irregular del partit En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, la Fiscalia sosté que "no hi ha explicació legal i coherent que justifiqui la quantitat de gestions, menjars, interlocucions i reunions" que Gordó ha mantingut amb empresaris, algunes d'elles a la seu de la antiga CDC i fins i tot al Palau de la Generalitat."Gordó ha anat més enllà del tràfic d'influències i ha actuat decisivament per a l'adjudicació de contractes amb l'administració pública", conclou la Fiscalia, que assenyala l'ara diputat de Junts pel Sí al Parlament com a actor principal en les contractacions.Basant-se informes de la Guàrdia Civil, la Fiscalia enumera cinc casos en què Gordó hauria actuat "decisivament": obres del Consorci d'Educació, treballs en un dic al Port de Barcelona, ​​la millora de la carretera C-55, la plaça de les Glòries de la capital catalana i en un institut a Manresa, al Bages.

