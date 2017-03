El jurat del premi literari Roc Boronat ha escollit Teresa Solana com a guanyadora de la 19a edició dels guardons per l’obra Matèria gris. El veredicte ha destacat “l’originalitat i l’encert d’entrelligar històries, així com la solidesa de la veu narrativa i el retrat crític i irònic de la societat actual”. L’obra guanyadora, un llibre de relats de temàtica negra amb històries que s’enllacen, arribarà a les llibreries al maig de la mà del segell Amsterdam L’escriptora ha rebut el guardó dotat amb 6.000 euros que concedeix ONCE Catalunya aquest dijous al vespre, en una cerimònia en què també s’ha concedit a Joan Miquel Roig el premi en la categoria per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu per la novel·la El sabater del Rif. L’apartat de poesia ha quedat desert. Durant l’acte s’ha homenatjat l’escriptor Andreu Martín, a qui s’ha lliurat un exemplar de les seves novel·les Jutge i part i Corpus delicti: els vampirs existeixen. Jo en sóc un.Teresa Solana (Barcelona, 1962) viu actualment a Oxford i és escriptora i traductora. El 2016 va publicar Campanades de boda i Tiempo muerto; La casa de les papallones, el 2013, i El Segrest el 2011. També és la creadora de la col·lecció infantil Supernyaps i de les novel·les Lliçó d’anatomia, La mentida, L’Hora Zen o Negres tempestes –amb la qual va guanyar el premi Crims de Tinta el 2010-.L’ONCE Catalunya convoca cada any els premis literaris en llengua catalana Roc Boronat en memòria d’aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l’òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República.

