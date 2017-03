Daniel Osàcar sortint de la Ciutat de la Justícia amb Fèlix Millet de fons Foto: Adrià Costa

Pedro Buenaventura, ex-directiu de Ferrovial, ha negat "rotundament" haver aprofitat la influència de CDC per guanyar adjudicacions d'obra pública en la seva compareixença en el judici del cas Palau com a acusat de tràfic d'influències i administració deslleial, delictes pels quals la Fiscalia demana per a ell una pena de quatre anys i mig. L'ex-directiu també ha assegurat que "mai" es va reunir amb l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar i que mai el va conèixer i ha negat haver tingut "relació" amb l'anterior tresorer del partit, el difunt Carles Torrent. Sí que ha admès, però, múltiples reunions amb Fèlix Millet arran de la "complexitat" de les obres del petit Palau.Durant l'interrogatori del fiscal Emilio Sánchez Ulled, Buenaventura ha fet referència a diverses obres públiques, especialment a un pavelló esportiu a Sant Cugat del Vallès, sobre el qual ha especificat que no en va parlar mai amb Millet ni amb ningú del municipi localitat. Sí que ha hagut de reconèixer, però, que un correu enviat per un superior es feia referència a aprofitar els "contactes" de Millet i s'esmentava la Generalitat, malgrat que ha intentat matisar que en el missatge es parlava d'intentar aconseguir més contractes privats.Més tard, en resposta a les preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell, l'ex-responsable de Ferrovial ha recordat que diverses adjudicacions d'obres de la Línia 9 del Metro de Barcelona no entraven en les seves competències dins l'empresa o que es van dur a terme quan Convergència ja no governava, en època del tripartit al capdavant de la Generalitat.L'ex-director territorial de Ferrovial ha explicat que el patrocini al Palau va ser el major de tota l'empresa a nivell estatal i ha xifrat els imports aportats des del 1992 fins al 2010 en 11 milions d'euros. Buenaventura ho ha justificat explicant que l'empresa era poc coneguda a Catalunya en l'època que va assumir el seu càrrec, l'any 1997. "Els clients privats ni ens coneixien", ha al·legat. I ha argumentat que el concert inaugural era un esdeveniment social de "primer nivell" a Catalunya i ha destacat la importància de participar en les obres al Palau -pacte implícit en el patrocini- tractant-se d'un edifici patrimoni de la Humanitat.La versió de l'ex-directiu de Ferrovial contradiu la que un dia abans va donar Jord Montull. "Les comissions primer eren del 3%, però després del 4%. CDC volia més diners" . Montull, que va ser la mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música, va ser el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a CDC a través del Palau a canvi d'obtenir contractes d'obra pública. Això sí, com Millet i la seva filla, només va assenyalar un nom: el de l'ex-tresorer Daniel Osàcar.Osàcar, tanmateix, va negar dijous les acusacions que han fet contra ell Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull . "S'ha mentit i molt. S'han fet afirmacions sobre la meva persona que són totalment falses", va sentenciar en ser preguntat pel fiscal Emilio Sánchez Ulled. També va assegurar que de les adjudicacions d'obra pública no en sap res, que no es reunia amb ningú del Palau de la Música i que no coneix els directius de Ferrovial. "A Millet el coneixia pels mitjans de comunicació. Personalment no l'havia vist mai", va etzibar.A més a més, després d'explicar que va ser l'ex-conseller Germà Gordó qui el va convèncer perquè assumís el càrrec de tresorer de CDC, Osàcar va indicar que anava al Palau de la Música "única i exclusivament" en motiu d'uns convenis signats entre la institució cultura i la fundació Trias Fargas -ara CatDem-. Uns convenis que, va dir, "venien d'anys enrere" i que tenien per objectiu fomentar que a les festes majors de poble sonessin sardanes "i no només música andalusa o música moderna". Montull fins i tot va recordar que dirigents del tripartit van avalar els convenis del Palau amb la la fundació. "Montserrat Tura va dir que aquests convenis entre el Palau i la Trias Fargas eren totalment legals", va deixar anar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)