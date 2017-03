Paco Sanz, en una imatge del seu web promocional. Foto: ACN

El jutjat d’instrucció número cinc de Llíria, al País Valencià, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a Paco Sanz, l'acusat d'haver simulat una malaltia rara per lucrar-se il·legalment. Segons el Tribunal Superior de Justícia valencià, hi ha indicis que el detingut invertia els ajuts per a finalitats “manifestament diferents” als tractaments mèdics per als quals demanava diners.Sanz està sent investigat per un presumpte delicte d’estafa i blanqueig de capitals, per recaptar diners per al tractament d’aquesta malaltia rara que li hauria provocat, segons el seu relat, més de 2.000 tumors. En la seva compareixença, s’ha acollit al dret a no declarar i ha quedat a disposició del jutjat d’instrucció número 53 de Madrid, que instrueix la causa, declarada secreta.Sanz assegurava al seu web que patia la síndrome de Cowden, un trastorn autosòmic dominant caracteritzat per la presència de múltiples hamartomes a la pell que estimula l'aparició i desenvolupament de tumors malignes. Es tracta d'una malaltia rara que pateix una de cada 200.000 persones. El detingut aportava un informe mèdic d’un metge del servei públic valencià, així com informes de clíniques nord-americanes.

