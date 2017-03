L'ex-director general del Palau de la Música Joan Linares, que va agafar les regnes de la institució el 2009 just després de l'entrada i escorcoll dels Mossos d'Esquadra a la institució cultural, ha explicat aquest divendres que hi va trobar una carpeta "de pocs folis" sobre les obres de la línia 9 del metro i de la Ciutat de la Justícia, en la qual va veure "operacions de desglossament on hi havia un 4,5%" de comissió.Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio , un dia després que Jordi Montull, que va ser la mà dreta de Fèlix Millet al Palau, afirmés en la sessió del judici sobre el cas Palau que les comissions primer eren del 3%, però després del 4% perquè "CDC volia més diners". Llinares ha ressaltat que, amb la documentació que va trobar al Palau, "coincideix" amb les declaracions d'aquests dies de Millet i Montull.Després que l'ex-president de la Generalitat Artur Mas ha insistit a negar el presumpte finançament irregular de CDC , Llinares ha ressaltat: "Jo crec que s'hauria d'haver penedit fa molt de temps". Segons l'ex-director del Palau, es van fer "convenis il·legals", i ha remarcat que, si eren legals com defensa Mas, per quin motiu es tornen els 600.000 euros dels convenis amb la Fundació Trias Fargas creada per CDC.Llinares ser director general del Palau entre el juliol del 2009 i el desembre del 2010, i va constatar com els primers dies es va destruir documentació. De la que va examinar, "no hi sortien" els noms de Mas ni tampoc de Germà Gordó. Els seus últims mesos al Palau van ser "molt durs", ha reconegut, perquè van intentar "redirigir" tota la seva feina des de la presidència, que ocupava llavors Josep Maria Busquets, vinculat a CDC.Un dels altres episodis foscos del Palau va ser la relació que Millet va mantenir amb l'Institut Catalunya Futur, la branca catalana de la FAES , la fundació del PP, però que ha quedat fora del judici. Segons Llinares, que ara és gerent de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona, la sospita sobre la FAES la va tenir "des de sempre", i ha afirmat que "una de les fórmules de finançament" va ser amb la construcció del Petit Palau: el Ministeri de Cultura feia aportacions "molt superiors" a l'obra certificada, i "va ser enganyat de forma molt matussera", ha defensat.

