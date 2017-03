Líders de Ciutadans, en un acte a Sevilla. Foto: Europa Press

El subdelegat de Ciutadans a Andalusia, Eugenio Rodríguez, explica a altres càrrecs del partit com contractar assessors amb diners públics en una conversa gravada a la qual ha tingut accés El Confidencial . Segons el diari, Rodríguez dona instruccions precises en una reunió interna perquè els responsables municipals de la formació sàpiguen quina és la millor manera de pagar amb fons públics els sous dels càrrecs de confiança.En la conversa, el número dos de Ciutadans a la província de Sevilla parla, concretament, de com el partit va contractar Irene de Dios, assessora política del grup municipal taronja a Alcalá de Guadaíra, amb diners de l'Ajuntament de Sevilla. "Com que no hi ha diners per fitxar-la com a coordinadora de campanya nacional a la província de Sevilla, hem utilitzat diners de l'Ajuntament per poder-la contractar", assegura Rodríguez durant la conversa.La llei prohibeix que les assignacions que reben els grups municipals s'utilitzin per finançar el partit o les seves despeses de personal. Tot i això, Rodríguez argumenta a El Confidencial que no sap ni tan sols si ell és el que apareix a la gravació per la mala qualitat del so. El diari assegura, però, que "altres fonts" del partit admeten que és la veu de Rodríguez "sens dubte", tot i que no saben explicar en quin context es va produir aquesta conversa, que, sempre segons el digital, va tenir lloc just abans de les eleccions generals del desembre de 2015.

