Artur Mas, un cop més, ha negat el presumpte finançament irregular de CDC i ha defensat que les adjudicacions d'obra pública estan "ben fetes". "Si hi havia comissions, s'ha d'analitzar l'obra pública. No s'analitzen perquè estan ben fetes", ha adreçat a la Fiscalia durant una entrevista a RAC1 . L'ex-president de la Generalitat ha destacat que Daniel Osàcar, ex-tresorer de CDC, és una persona "honorable", i l'ha tornat a defensar amb vehemència. També ho ha fet amb Germà Gordo, ex-gerent del partit i ex-conseller de Justícia, que està esquitxat per dinou adjudicacions presumptament vinculades a la trama del 3%."La Fiscalia intenta demostrar que una empresa que es diu Ferrovial va donar diners a canvi d'adjudicacions. Això s'ha de demostrar, i ni tan sols s'investiga", ha destacat el dirigent nacionalista, que ha destacat que en els anys que s'estan analitzant sobre el finançament de CDC la normativa era més laxa. Estaven permeses les donacions d'empreses i les anònimes. Ha afegit, a banda, que ell no era responsable de la gestió de la formació perquè es dedicava a "guanyar eleccions", i que el partit no podia adjudicar res si no estava a la Generalitat.Segons Mas, la Fiscalia sap que "no hi ha tracte de favor" en les adjudicacions d'obra pública, i ha acusat els encausats de voler atribuir a Convergència "tots els mals del món". "Arriba el judici i això és un sálvese quien pueda", ha ressaltat l'ex-president de la Generalitat, que ha insistit que el PDECat no ha de donar "ni una sola excusa" sobre el finançament irregular de CDC. Les noves sigles nacionalistes pretenen bastir un cordó sanitari per evitar mals majors.Preguntat sobre el fet que només apareguin casos de presumptes irregularitats a l'entorn de Convergència i no d'ERC, l'altre gran partit que comanda el procés des del Govern i des del Parlament, Mas ha indicat que els republicans "no fan tanta por" a l'Estat. No ha volgut vincular l'anomenada operació Catalunya a tot el que està passant amb el cas Palau –molt anterior al procés sobiranista–, però ha apuntat que el govern espanyol està directament implicat en les filtracions contra dirigents sobiranistes destinats a "alterar les eleccions"."Un cop l'espai de CDC fa el tomb al sobiranisme, representa molta gent de classe mitjana i treballadora que pot ser decisiva per la independència. I l'Estat pensa que si ataca això, pot debilitar-ho", ha assegurat Mas, que s'ha sentit recolzat pr la ciutadania en el judici al 9-N i "allà on vaig". L'ex-president ha confiat que aquest any hi haurà un referèndum per culminar el procés.El dirigent nacionalista ha negat que estigui pensant en deixar la presidència del PDECat, i ha reiterat que per "responsabilitat" no es pot autodescartar com a candidat a la Generalitat després que Carles Puigdemont es mostrés ferm en la seva voluntat de no liderar la llista a les futures eleccions. Mas ha destacat que és president "representatiu" de les noves sigles, però ha indicat que "contínuament" se li demana que visiti "algun poble"."En cap moment m'he plantejat abandonar la política. S'ha plantejat vostè abandonar el periodisme?", li ha preguntat Mas al presentador del programa, Jordi Basté. "No sé quina obsessió hi ha a fer-me fora de la política en ple procés sobiranista", ha manifestat l'ex-president.Just abans d'entrar en un acte organitzat per Òmnium Cultural a L'Hospitalet de Llobregat, Mas va tornar a posar la mà al foc per Daniel Osàcar . Va expressar, de fet, una confiança "total" en l'ex-tresorer de CDC, que ahir dijous va negar totes les incriminacions que van fet Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull sobre el "finançament irregular" del partit . L'ex-president va emmarcar les confessions en l'escenari de reducció de penes que busquen els encausats, als quals va acusar de "mentir".

