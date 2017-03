La plaça de la Hispanitat de Barcelona ha passat a la història, després que el ple del Districte de l'Eixample hagi aprovat aquesta setmana denominar-la amb el nom del poeta xilè Pablo Neruda. Amb aquesta nova denominació passarà a anomenar-se tot l'espai verd situat en el triangle que formen els carrers Lepant, Aragó i l'avinguda Diagonal, i que queda travessat pel mig pel carrer Marina, ha informat l'Ajuntament en un comunicat La iniciativa coincideix amb la finalització de les obres d'urbanització del solar del número 436 del carrer Aragó, que fa cantonada amb Lepant, i que és on hi havia hagut un concessionari de cotxes anomenat Mecaplauto. Es va expropiar fa anys, i els veïns van decidir que fos una zona verda, descartant l'ús com a aparcament d'autocars.Els veïns celebraran el canvi de nom i la inauguració del nou espai verd el 22 d'abril, durant la festa major del barri de la Sagrada Família. La nova denominació és una petició històrica del Districte de l'Eixample i també una llarga reivindicació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.L'Eixample ja va aprovar una proposició de canvi de nom el 6 d'octubre de 2005. Deu anys més tard, el 8 d'octubre de 2015, el govern del districte va acceptar un prec instant la Ponència de Nomenclàtor a realitzar-lo, i va informar-ne favorablement el 20 de juliol de l'any passat.

