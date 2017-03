Uns 2.500 porcs van morir aquest dijous al vespre en l'incendi d'una granja situada a la població de Pujals dels Cavallers, que pertany al municipi de Cornellà del Terri (el Pla de l'Estany). Els Bombers van rebre l'avís de foc a les 20.40 hores i fins al lloc hi van desplaçar nou dotacions terrestres.Les flames van afectar una nau de 250 metres quadrats on hi havia uns 8.000 garrins. Els Bombers van donar el foc per apagat a dos quarts de deu de la nit.L'estructura de la granja, que és de totxo, no s'ha vist afectada per l'incendi però sí que han resultat malmeses les instal·lacions de llum, aigua i ventilació.

