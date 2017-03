L'alcalde de Noia, un poble situat prop d'A Coruña, a Galícia, creu que les donen tenen "moltes dificultats fisiològiques respecte els homes". Santiago Freire, batlle del municipi pel PP, ha irritat els col·lectius feministes amb el seu discurs durant l'acte oficial que va celebrar l'ajuntament el Dia Internacional de la Dona Treballadora. ElDiario.es avança el vídeo del parlament, que van gravar els representants de Marea Ciudadana que hi havia a la sala.L'alcalde va farcir el parlament d'acudits masclistes i va arribar a assegurar que "la dona és capaç de tocar els nassos a l'home sense ni acostar-se-li". "Elles són capaces de sagnar sense tallar-se i de donar a llum sense corrent", va apuntar Freire abans de reconèixer que "això que he faig són els acudits fàcils de sempre". A més, l'alcalde va atribuir la desigualtat salarial entre homes i dones a les diferències "físiques" entre sexes, "perquè quan elles han de fer feines físiques ho tenen complicat".Tota l'oposició a l'Ajuntament de Noia ha demanat explicacions a Freire per les seves declaracions. De fet, els socialistes, el BNG i Marea Ciudadana han acordat difondre el vídeo després de constatar "la gravetat" de les afirmacions. Ara estudiaran si seria convenient impulsar algun tipus d'iniciativa política concreta perquè l'alcalde assumeixi responsabilitats.

