WhatsApp ha posat en marxa les primeres proves per introduir anuncis a l'aplicació. Facebook, la propietària de la popular app de missatgeria, està treballant des de fa mesos per intentar rendibilitzar-la. WhatsApp té milions d'usuaris a tot el món, però acumula pèrdues perquè és gratuïta i, fins ara, no ha incorporat la publicitat com a nou mitjà d'ingressos.Segons Reuters, aquesta situació canviarà aviat. L'agència ha tingut accés a un document inèdit dels responsables de l'aplicació que explica com tenen pensat fer arribar els anuncis als usuaris sense generar rebuig. L'objectiu seria enviar anuncis gairebé personalitzats a partir de les dades dels internautes. WhatsApp i Facebook tenen molta informació sobre cada usuari i l'aprofitarien per segmentar el públic i enviar missatges amb publicitat adequats al nostre perfil.Així, la firma enfocaria la monetització de l'aplicació facturant a les empreses l'accés als comptes dels seus usuaris. Dit d'una altra manera: un anunciant podria enviar els seus anuncis directament al mòbil d'una sèrie d'internautes que, prèviament, WhatsApp hauria assenyalat com el perfil de públic més adequat. Ara bé, l'app de missatgeria estudia un tipus de publicitat que eviti l'spam massiu per esquivar el risc que els usuaris fugin en tromba.

