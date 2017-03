El judici sobre el cas Palau continua aquest divendres amb la declaració de dos ex-alts càrrecs de Ferrovial : Pedro Buenaventura, l'ex-director territorial de l'empresa, i Juan Elizaga, que va ser director de Relacions Institucionals. Buenaventura està acusat pel fiscal juntament amb Elizaga d'actuar d'"esquenes a l'accionariat" de l'empresa i pagar presumptes comissions a CDC a canvi d'adjudicacions d'obra pública.El ministeri públic els acusa com a inductors del delicte de tràfic d'influències i com a coautor d'administració deslleial. El ministeri públic demana per a cadascun una pena de quatre anys i sis mesos de presó.Després que, durant el judici, Fèlix Millet i Gemma Montull hagin afirmat que Ferrovial va pagar comissions il·legals a CDC, la companyia va decidir respondre amb un comunicat on assegurava que no va rebre "tracte de privilegi" en les adjudicacions d'obra pública en les quals va participar, i que practica una política de "tolerància zero" amb la corrupció.

