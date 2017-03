La infanta Elena ha denunciat un robatori al seu habitatge, una casa unifamiliar al barri del Niño Jesús de Madrid, on viu amb els seus fills Felipe Juan Froilán i Victoria Federica, segons explica el diari Lainformacion.com . Els lladres van entrar a la finca fa uns dies, quan no hi havia ningú a dins.El robatori no va ser massa important. Els lladres es van emportar unes bicicletes dels fills de la infanta, que estaven guardades en un lloc poc vigilat.El rotatiu explica que la infanta ha tingut un “bon ensurt” i que es troba “disgustada”.

