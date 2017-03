Roba Estesa, vencedores en quatre categories Foto: Albert Alemany

Manel, celebrant un dels guardons dels Premis Enderrock. Foto: Albert Alemany

Maria del Mar Bonet, recollint el premi Trajectòria Foto: Albert Alemany

Ambient de luxe i màxima expectació per viure la gala dels Premis Enderrock 2017. L'Auditori de Girona ha estat el nou escenari triat per celebrar l'acte de lliurament dels XIX Premis de la Música Catalana, amb personalitats diverses de l'escena musical catalana. Minuts abans de l'inici de l'espectacle, el vestíbul de l'equipament gironí s'ha omplert de personalitats com Núria Feliu, degustant un te amb tranquil·litat, Quimi Portet i Jaume Sisa, estratègicament situats al punt Estrella Damm, o la presència de Santi Balmes, Joan Dausà o els Manel al complet, entre d'altres.Ple com un formiguer, l'ambient al vestíbul i al photocall ha estat el preludi d'un espectacle de ritme viu, amb actuacions, premis i premiats per a tots els gustos. El toc vocal de The Hanfris Quartet –que han reproduït a cappella fragments de cançons com Pol petit, Boig per tu, Lila, Miami Beach, La flama, Alegria o Màgic, en un vibrant recorregut per totes les èpoques de rock català– ha servit per inaugurar una gala que ha desvetllat els premis de votació popular en rigorós directe, per primera vegada.Roba Estesa, Manel i Love of Lesbian han estat els grans triomfadors de la nit, tal com han recollit els premis de la crítica, però també els del públic. Manel ha estat premiat com a millor artista segons votació popular i millor disc de pop-rock segons la crítica, per Jo competeixo. Love of Lesbian ha estat escollit millor artista en llengua no catalana per votació popular i millor artista de l'any segons la crítica. El jove grup Roba Estesa s'ha emportat quatre premis: tres de votació popular (grup revelació, disc de folk i cançó de folk) i premi a millor disc revelació atorgat per la crítica pel seu disc de debut, Descalces.La gala, que ha estat presentada per Ivana Miño i ha comptat amb més d’un centenar de professionals acreditats de 40 mitjans, ha tingut moments molt especials. Un d'ells, l'homenatge a Maria del Mar Bonet, que ha rebut el Premi Enderrock a la Trajectòria . El premi Enderrock Estrella ha estat per a una altra figura cèlebre de la indústria musical catalana, el promotor musical Gay Mercader, responsable de portar a Catalunya alguns dels grups més importants del panorama internacional com The Rolling Stones, AC/DC o Pearl Jam. Els dos guardons se sumen al Premi Enderrock d'Honor, que és per al pianista Francesc Burrull i que ha protagonitzat un dels grans moments de la nit, en un duet estel·lar amb Josep M. Espinàs.Lluís Gendrau s'ha mostrat molt clar i contundent en el seu discurs. D'una banda, ha manifestat que "calen més mitjans de comunicació. La veu silenciada d'una ràdio –ha afegit– és un atemptat a la llibertat d'expressió. La democràcia s'assoleix votant, però també cantant". El director del grup Enderrock també ha etzibat que "a primera línia volem un país independent, i que calen músics lliures i amb drets"."Els músics no son els bufons de la cort, sinó el tresor més preuat per viure". En aquest sentit, el director editorial del grup Enderrock ha volgut reivindicar que "avui fem un clam pels músics i pels mitjans. La llengua uneix els països catalans, igual que les cançons. Calen més altaveus. I cal fer un país amb una partitura real i de futur".La nit també ha viscut una gran dosi d'actuacions en directe, amb un cartell d'artistes on han brillat Maria Arnal i Marcel Bagés,, Miqui Puig –en un especial moment In memoriam– i el duo inèdit Gertrudis-Chambao, per primer cop en directe a l'Auditori de Girona. També han pujat a l'escenari Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa. Els premis han viscut un èxit històric de participació pel que fa a la votació popular, amb més de 24.000 participants. Això suposa un rècord absolut respecte la participació d'edicions anteriors.