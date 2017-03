Diferents associacions del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona -Élite Taxi, Taxi Companys, STAC, Cooperativa Industria del Taxi, Paktaxi, Anget i Taxistas Latinos Unidos- han anunciat una aturada de 12 hores per al pròxim 16 de març per pressionar les administracions perquè deixin de concedir llicències de lloguer de vehicles amb conductor, conegudes com a VTC. L'aturada es farà de les 8 del matí a les 8 del vespre, i enmig hi haurà una manifestació.En concret, els taxistes es concentraran a les 10 del matí a l'Arc de Triomf de Barcelona, i des d'allà marxaran fins al Parlament de Catalunya. Des d'allà, on s'estaran aproximadament una hora, aniran cap a la plaça Sant Jaume.Els taxistes exigeixen que no es concedeixin més autoritzacions VTC, atès que, segons indiquen, la proporcionalitat 1/30 que marca la llei "ja està superada". També reclamen que es tanquin les "app disruptives" que "incompleixen" el reglament d'ordenació de transports terrestres.A més demanen que es faci una "identificació immediata" de les VTC catalanes amb un rombe obligatori al davant i al darrere del vehicle on aparegui la matrícula. També volen que s'identifiquin tots els taxis de fora de l'AMB amb una franja transversal pintada a la porta.

