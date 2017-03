Acte d'homenatge a les víctimes de Montcada. Foto: Albert Segura

Una dona col·loca una espelma al costat de les vies. Foto: Albert Segura

Una noia posa espelmes sobre la via. Foto: Albert Segura

Unes 300 persones han participat aquest dijous en l'acte d'homenatge a les víctimes que han perdut la vida a les vies del tren de Montcada i Reixac. L'acte, on s'ha reclamat de nou el soterrament, ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el portaveu de la Plataforma Tracte Just - Soterrament Total, Ramon Bueno.La cita ha consistit en la lectura d'uns parlaments, la col·locació de clavells al monòlit d'homenatge a les víctimes, la col·locació d'unes espelmes i l'aixecament d'un pilar casteller. La protesta, però, s'ha traslladat posteriorment a les vies, on part dels manifestants han tallat primer les línies R2 i R11 i després les dels trens de les línies R4 i R7."Fa molts anys que el govern d'Espanya es gasta molts diners en infraestructures i en portar l'AVE on no hi viu ningú, però si algú de Foment visqués aquí això ja estaria resolt", ha assenyalat Font. En aquest sentit apel·lava a la necessitat de soterrar les vies, cosa que està sobre la taula com a tasques pendents per part del ministeri de Foment, i que haurà d'analitzar la proposta que ha elaborat l'agència Barcelona Regional.Aquest informe reduiria el cost de l'obra a la meitat, passant dels 400 milions d'euros inicials als 200 milions d'euros per soterrar les vies al seu pas per Montcada. "Parlem d'utilitzar un sistema constructiu sense tuneladora, però sense prescindir d'un sol metre de via soterrat", apunta l'alcaldessa de la localitat, que espera que Madrid escolti les seves precs.

