Podem Catalunya ja ha enviat a les bases el document que orienta la consulta interna per decidir si la formació participa en la configuració del nou partit dels "comuns". Tal com va avançar , el document evidencia les discrepàncies d'Albano Dante Fachin amb la resta de socis de la confluència -Barcelona en Comú, ICV i EUiA- i determina que el procés deliberatiu conclourà el 20 de març, quan es coneixerà l'opinió dels inscrits a Podem. Les votacions començaran el 16 de març, després de desplegar el debat territorial.En el document elaborat per Podem i al qual ha tingut accés aquest diari, que detalla com es farà la consulta i l'estat de les negociacions per conformar el nou partit, transcedndeixen els diferents punts de vista dels partits de l'esquerra alternativa. La direcció liderada per Fachin es mostra molt crítica amb l'actuació dels seus socis i qüestiona el "funcionament democràtic" del nou partit. "Vam expressar públicament que no s’estaven donant les condicions que les nostres bases ens van marcar per tal que Podem pogués participar al nou subjecte polític", exposa el text. Podem recorda que es continuen produint dèficits rellevants: "Seguim sense que la participació directa dels inscrits de Podem estigui garantida, sense la possibilitat de fer una tria d’òrgans que sigui feta des de baix i sense quotes de partits, sense un codi ètic definit i sense una proposta sobre el funcionament democràtic del nou subjecte polític".La cúpula de Podem Catalunya considera que, davant d'aquest escenari, li pertoca "donar la paraula" a la militància, però en el documemt no especifica quina pregunta es formularà en la consulta. El to del text remès als inscrits, però, orienta les bases a optar per un "no" a la confluència. La posició exhibida per l'executiva en el document il·lustra la distància a la qual se situa avui Fachin del nou partit dels "comuns". Veus de Podem Catalunya exposen que seria més partidari de fer camí amb la pròpia marca per després plantejar l'opció d'una coalició.Podem relata que la direcció del nou partit, que estarà formada per 30 persones, s'està confeccionant a partir d'una “llista de partits” perquè es preveu que quatre persones siguin d'EUiA, quatre de Barcelona en Comú, quatre d'ICV i quatre de Podem. Les 14 restants serien, segons Podem, proposades per Xavier Domènech. Tot i això, fonts coneixedores de la negociació puntualitzen que aquesta llista tindrà un pes de persones independents importants i que el pols de Fachin s'ha obert perquè considera que Podem mereix “més representació que la resta de partits”. En concret, set llocs en comptes de quatre.Podem Catalunya insisteix que el sistema de votació fixat és "inassumible" perquè no garanteix la màxima participació. “Enteníem que organitzacions com EUiA o ICV, acostumades durant dècades a prendre decisions en espais més reduïts es podien sentir incòmodes amb un allau de gent que, des de casa seva, pogués triar els seus representants”, asseguren al document. En concret, Podem reivindica que els seus 52.000 inscrits puguin votar el nom, la direcció i l'ideari del partit, i no només les persones que s'hagin registrat a la plataforma "Un país en comú".Fonts dels "comuns" asseguren aque el document de Podem conté "falsedats". D'entrada, insisteixen que la gent de Podem pot votar i que només cal que s'inscriguin a la plataforma "Un país en comú". També subratllen que les llistes "són obertes" i que, per tant, formaran part de l'executiva "les persones més votades" i no equip sencer com diu el document de Podem. Altres veus coneixedores de les negociacions afegeixen que tampoc és cert que el nou partit no vulgui tenir codi ètic, com denuncia Fachin. De fet, sí que s'ha discutit del codi ètic en reunions on "no ha assistit ningú de Podem" perquè fa setmanes que s'absenten.

