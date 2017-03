Raül Romeva, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN



La Generalitat ja ha donat el tret de sortida al debat de com hauria de ser el debat constituent de la nova República catalana. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, en la inauguració del cicle de debats "Processos constituents al món", el qual estudiarà amb conferències quinzenals i fins al juny experiències internacionals en democràcia deliberativa i participació a Irlanda, Bolívia, Equador, Islàndia, Xile i Escòcia. "El que té més valor és que estem davant la necessitat i l'oportunitat de fer una cosa diferent i millor de la que tenim", ha asseverat Romeva.En aquest sentit, ha afirmat que "cada nova realitat exigeix un procés constituent" propi i, per dissenyar el català, la Generalitat ha organitzat aquest cicle, per conèixer experiències de "radicalitats democràtiques molt diverses, experiències molt novedoses" que evidencien que "la democràcia directa evoluciona en paral·lel a la tecnologia". "Les democràcies ja no són ni verticals, ni directrius, són participades i horitzontals", ha insistit.De fet, el conseller ha recordat que "la construcció d'un nou país és una demanda de la gent i de la societat civil, que ha arrossegat les institucions i els partits". Per això, ha apuntat que el Govern inicia en aquest moment el disseny del procés constituent que ha de culminar amb el procés de redacció de la futura Constitució catalana. En aquest cicle hi participarà gent experta en els processos constituents, els quals "permetran fer una reflexió no tant en els continguts sinó en relació als procediments". És a dir, en com s'ha de fer aquest procés, més enllà dels posicionaments que hi defensi cadascú, el qual també s'hauria de canalitzar amb les iniciatives ja engegades per la societat civil.En aquest sentit, Romeva ha destacat que "hi ha generacions senceres que no tenen aquesta oportunitat" i, per això, ha posat en valor les possibilitats de viure unes "etapa, moments i circumstàncies en què podem fer-ho". "Tenim la responsabilitat de fer-ho bé", ha insistit i, per això, aquest cicle ha de desembocar en el "disseny d'aquest procés constituent que ha de permetre representar la diversitat d'un país que es vol normal".El doctor en ciència política i portaveu de Reinicia -que promovia un debat social per elaborar una Constitució- Jaume López serà el relator d'aquestes jornades, que el 15 de juny presentarà les seves conclusions. "En el segle XXI no es pot elaborar o reformar una Constitució des d'un despatx sense que la ciutadania en sigui corresponsable", ha defensat López, que ha apuntat que s'han triat exemples de processos "des d'un punt de vista de democràcia avançada" en què es combini la "democràcia representativa, la participativa o la directa".

