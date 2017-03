Un cop feta la separació, Espanya s'arruinarà, mentres que Catalunya es convertirà en la perla del Mediterrani.



Algú pensa que Espanya, arruinada i baixada a tercera divisió, es quedarà de braços creuats mirant, morta d'enveja, com Catalunya puja a primera divisió? Quan vegin que sense Catalunya no s'en surten, intentaran recuperar-la per la força i els importarà ben poc el que digui la comunitat internacional (si hi ha algú tan inocent com per a pensar que algun altre pais enviarà soldats per a que lluitin per Catalunya, que li donin el Nobel de santa inocència).



Missatge per a tots els "intelectualets" que diuen "Catalunya serà un pais de pau":



Per descomptat, Catalunya no atacarà ningú (a qui hauriem d'atacar?). El problema és que el pais que tindrem al costat, el nostre antic propietari, rabiós i envejós i arruinat sense nosaltres i que quan ens vegi prosperant supurarà ràbia pels poros, potser aquest no sigui un pais de pau... El problema no és que tu siguis o no siguis un pais de pau: el problema és que ho sigui el veí.