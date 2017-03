Artur Mas, aquest dijous a l'Hospitalet. Foto: ACN

Confiança "total" en Daniel Osàcar i dard contra Fèlix Millet i Jordi Montull. Així es podria resumir la primera intervenció de l'ex-president Artur Mas després de les revelacions en què els ex-responsables del Palau van destapar una trama de "finançament irregular" durant el judici sobre el saqueig a la institució cultural. Mas ha fet aquestes consideracions abans d'entrar en un acte d'Òmnium Cultural a L'Hospitalet de Llobregat, on ha aprofitat per acusar Millet i Montull de mentir per aconseguir rebaixes de la penes a les quals s'enfronten. Osàcar ja ha negat als jutjats la versió dels altres dos encausats.L'ex-president tenia previst fer una compareixença pública després que acabessin els testimonis dels principals encausats pel cas Palau, però finalment no ha estat així. Aquest dijous al vespre ha respost una pregunta dels mitjans de comunicació en la seva arribada a L'Hospitalet, i demà serà als micròfons de RAC1 responent les preguntes del periodista Jordi Basté . L'estratègia de defensa de Convergència, partit que va ser liderat per Mas durant una dècada, es basa en negar les acusacions dels ex-responsables del Palau, mentre que la del PDECat -la formació hereva de CDC- es basa en allunyar-se al màxim de l'herència en forma de presumptes males pràctiques del passat. Mas compareixerà durant les properes setmanes al Parlament després que tots els grups -a excepció de Junts pel Sí, on milita el PDECat juntament amb ERC i una desena d'independents- així ho hagin demanat. L'entorn de l'ex-president destacava aquest matí que sempre ha donat explicacions "sense defugir res". Al líder nacionalista l'ha rebut Jacint Borràs, president de Convergència, en la seva arribada al Cercle Catòlic de L'Hospitalet de Llobregat. També hi era la seva filla, Meritxell Borràs, consellera de Governació.

