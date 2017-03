La piulada d'Albiol

@Albiol_XG @RCDEspanyol Xavier, hoy mereces llevar esa corbata azulgrana, lo que se ha conseguido es historia de un equipo Español. Saludos — Bonete (@Elbonete8) 9 de març de 2017

Xavier García Albiol ha lamentat aquest dijous a través de Twitter que diverses persones li hagin preguntat si portava la corbata del Barça. "Té nassos", ha assegurat després de declarar-se "el més perico del món". La piulada, que ha començat a generar comentaris de seguida, no ha durat ni cinc minuts publicada, tal com es pot veure si es fa un cop d'ull al perfil del líder del PP a Catalunya.Fa poques setmanes el popular també va esborrar un tuit on responsabilitzava l'Ajuntament de Badalona de la presència de porcs senglars als carrers de la ciutat. La piulada va ser eliminada després que diversos usuaris assegurassin que l'animal que apareixia en la imatge d'Albiol era un poc vietnamita i no un senglar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)