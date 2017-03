El projecte Life 2016 NBS Coastplan, que aspirava a aconseguir 2,5 milions d'euros per lluitar contra la regressió costanera del delta de l'Ebre, s'ha quedat finalment sense finançament europeu. El comitè avaluador dels fons Life ha desestimat la proposta de la Generalitat, l'Ajuntament de Deltebre i la UPC. El projecte, que havia de ser coordinat per l'IRTA, pretenia efectuar una prova pilot, i monitoritzar els resultats posteriors, a la costa del municipi de Deltebre per intentar aturar l'erosió i la regressió. El mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, havia avalat la seva presentació davant les autoritats de la UE com una de les iniciatives de la pròpia Generalitat per lluitar contra aquest fenomen davant la passivitat de les autoritats espanyoles al respecte. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha mostrat la seva "decepció" davant la decisió però no descarta tornar a presentar de nou el projecte en el futur, incorporant millores, per aconseguir el finançament europeu.Segons Soler, els motius que ha utilitzat el comitè avaluador per tombar el projecte –que no ha aconseguit la quantificació necessària per accedir als ajuts- han estat de caràcter tècnic: la manca de concreció en els indicadors, metodologia i objectius a assolir, principalment. Sobre el paper, i més enllà de la regressió com a paraigua global, els recursos havien de permetre impulsar la millora de la qualitat ecològica dels hàbitats naturals, augmentar la resiliència a l'increment del nivell del mar i als episodis d'inundació marina així com assegurar la sostenibilitat de l'aqüicultura i l'ecoturisme.Concretament, la proposta presentada preveia destinar un 60% dels 2,5 milions d'euros a acció directa sobre el terreny, amb l'execució d'una prova pilot a la costa de Deltebre amb mesures de contenció –amb l'ús d'elements tèxtils- al llarg d'un tram de 340 metres i comprovar-ne la efectivitat. Els fons restants es destinarien a la monitorització dels fluxos de sorra de zones com la desembocadura del riu o la badia del Fangar, per aprofitar aquesta mateixa dinàmica natural a l'hora de traslladar material sorrenc a punts de la costa que més ho necessiten. "Fins ara eren elements desvinculats", ha assegurat. "Es trauria sorra d'un lloc a un altre i, així, aprofitant la mateixa dinàmica del Delta poder tenir-ho com una oportunitat més que com un llast", ha abundat. La constatació de l'efectivitat d'aquestes mesures havia de convertir-se en la base per poder programar inversions públiques de major magnitud a tota la línia de costa."Ho lamentem. Els fons Life no eren la solució definitiva: era una prova pilot de mínima esperança a l'hora de fer alguna cosa per mantenir la línia de costa davant els perjudicis que pateix el municipi Deltebre i el Delta en general davant d'una regressió accelerada i una inacció pública històrica", ha relativitzat Soler. El consistori s'ha mostrat obert a mantenir la col·laboració amb les institucions implicades, tant l'IRTA i la Generalitat, com la UPC, per continuar treballant en aquesta mateixa línia i evitar que els efectes de la regressió "vagin a més". No només això. Soler creu que, a partir de les conclusions de l'informe que desestima la proposta, els organismes que han presentat la proposta tècnica poden treballar durant l'any en la "millora" i "esmena" dels aspectes que qüestiona el comitè avaluador. Això, ha assegurat, podria possibilitar concórrer en una pròxima convocatòria dels ajuts europeus.

