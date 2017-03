Els Bombers de la Generalitat han buidat d'aigua l'espai. Foto: Juanma Peláez

Agents de la Unitat de Subsòl rastrejaran el terreny Foto: Juanma Peláez

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal de Sabadell i els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous en un operatiu conjunt per cercar noves pistes de la jove Caroline del Valle, una noia veïna de L’Hospitalet de Llobregat que va desaparèixer el 14 de març de 2015 a la Zona Hermètica de la capital vallesana. La recerca s'està duent a terme en un solar ubicat al carrer Bernat de Rocabertí, a tocar d'una coneguda discoteca de la popular zona d'oci.Segons han informat fonts policials a, els Bombers de la Generalitat s'ha encarregat de buidar d'aigua el solar on s'està cercant la jove i agents de la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins l'espai i estan rastrejant el terreny. També hi col·labora personal de la Policia Local de Sabadell que fa un parell de dies que treballa a la zona.Caroline del Valle hauria complert 16 anys el passat mes de novembre, però des de març de 2015 que no se'n sap res d'ella. Els seus amics asseguren que el darrer cop que la van veure va ser fora de l'antiga discoteca Bora Bora, on tots van sortir arran de la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra a la zona.

