Reunió del Pacte pel Referèndum amb Podem Foto: @referendumpacte

Podem ha estat l'únic partit estatal que ha rebut la delegació del Pacte Nacional pel Referèndum a Madrid. El coordinador Joan Ignasi Elena ha conclòs aquest dijous la ronda de contactes amb Pablo Igesias i Xavier Domènech així com els portaveus d'ERC, PDECat, PNB, Bildu i En Marea al Congrés dels Diputats, i ha lamentat que PP, C’s i PSOE hagin evitat la trobada i hagin optat per fer “la pràctica de l’estruç”.Segons ha explicat en una compareixença davant els lleons del Congrés, l’objectiu de la iniciativa era “fer pedagogia” i explicar que el Pacte Nacional és “un espai d’entats, partits polítics i institucions que representen la majoria social, política i cultural de Catalunya” i que reivindiquen el referèndum com “la millor eina per resoldre el problema polític” a Catalunya.Elena ha recordat que el referèndum “és possible legalment” també “dins de la legalitat espanyola”, i ha apuntat que si no se celebra “és perquè no existeix la voluntat política”. “Amagar-se darrere una pretesa legalitat que no existeix és una manera de voler evitar el debat imprescindible”, ha dit.En aquest sentit ha criticat que PSOE, PP i C’s hagin fet la “pràctica de l’estruç” i hagin actuat “com els nens, però sense innocència”. Segons el coordinador del Pacte pel Referèndum les tres formacions espanyoles han actuat “com els nens que pensen que tancant els ulls desapareixen els problemes i no els veu ningú” perquè “els problemes en política existeixen i es resolen donant la veu i el vot als ciutadans”.Ha fet una menció expressa al grups socialista, que “s’ha alineat al bloc de no rebre, no dialogar i no parlar”. “Els emplacem a que reflexionin a l’entorn a aquesta posició i que pròximament, com vam fer a Catalunya amb el PSC, puguem parlar des de la discrepància però també des del diàleg sobre les alternatives a les inquietuds que existeixen a Catalunya”.En aquest marc, ha assegurat que el Pacte pel Referèndum tornarà a Madrid en unes setmanes per parlar amb aquelles formacions amb qui no ha pogut parlar en aquesta ronda així com amb associacions, entitats i institucions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)