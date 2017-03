La família d'Abel Martínez, el professor a qui va matar un alumne amb una ballesta en un institut de Barcelona, ha iniciat un procés per portar al Departament d'Ensenyament al jutjat després que la Generalitat hagi desoït la seva petició d'un milió d'euros per errors de seguretat.Els pares i el germà d'Abel han iniciat els tràmits perquè sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui decideixi si el Consorci d'Educació de Barcelona ha d'afrontar el milió d'euros que demana la família com a indemnització en considerar que el centre era responsable de l'alumne i que van fallar les mesures de control.En memòria del professor lleidatà que va morir per l'agressió d'un menor el 20 d'abril del 2015 en l'Institut Joan Fuster la Universitat de Lleida va crear una càtedra universitat-empresa que porta el seu nom i a títol pòstum, el jove va rebre de l'Estat la Gran Creu d'Alfons X el Savi.

