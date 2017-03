La nova ubicació a l’Auditori de Girona, l’acurada posada en escena i el fet de mantenir la intriga dels guanyadors de la votació popular fins al mateix acte de lliurament, han fet que els Premis Enderrock - XIX Premis de la Música Catalana hagin aixecat enguany més expectació que mai. La gala, presentada per Ivana Miño , compta amb més d’un centenar de professionals acreditats de 40 mitjans.A banda de la gran expectació mediàtica, l'esdeveniment també tindrà moments molt especials. Un d'ells serà l'homenatge a Maria del Mar Bonet, que rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria en celebració de 50 anys a dalt dels escenaris. El premi Enderrock Estrella serà per a una altra figura cèlebre de la indústria musical catalana, el promotor musical Gay Mercader, responsable de portar a Catalunya alguns dels grups més importants del panorama internacional com The Rolling Stones, AC/DC o Pearl Jam. Els dos guardons se sumen al Premi Enderrock d'Honor, que és per al pianista Francesc Burrull.La nit també viurà una gran dosi d'actuacions en directe, amb un cartell d'artistes on brillen Joan Miquel Oliver, Miqui Puig i el duo inèdit Gertrudis-Chambao, que estrenaran noves cançons per primer cop en directe a l'Auditori de Girona. Els organitzadors també han anunciat que pujaran a l'escenari Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa, però es manté en secret qui serà l'actuació d'obertura de la gala.A l'èxit artístic cal sumar-hi un èxit històric de participació pel que fa a la votació popular dels premis, amb més de 24.000 participants. Això suposa un rècord absolut respecte la participació d'edicions anteriors. El grup de folk Roba Estesa, amb quatre nominacions, i Doctor Prats, Manel, Animal i Judit Nedermann, amb tres cadascun, són els finalistes amb major presència a les diferents categories de la votació popular.