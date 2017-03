La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat a Endesa Energia (100.000 euros), Iberdrola Clients (30.000 euros), Gas Natural Serveis (10.000 euros) i Viesgo Energia (15.000 euros) com responsables d'infraccions lleus de la Llei 24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric i de la llei 34/1998 de 7 d'octubre del sector d'Hidrocarburs. La CNMC ha resolt aquests expedients després de rebre 7 reclamacions d'usuaris que van presentar les seves denúncies directament davant de la CNMC o a través d'oficines municipals d'informació al consumidor. En tots els casos, els clients van denunciar que se'ls havia canviat d'empresa comercialitzadora del servei de gas o electricitat sense haver donat el seu consentiment.La CNMC recorda que la normativa vigent estableix el dret del consumidor a elegir subministrador i a la vegada les empreses comercialitzadores d'electricitat i gas natural han de complir els requisits de contractació i apoderament amb els clients.Després de l'obertura d'un període d'informació, la CNMC ha acreditat que en aquests set casos ''les companyies no van respectar el procediment de contractació i no van tenir el consentiment dels clients''.En recomanacions anteriors de la CNMC amb l'objectiu de consolidar un bon comportament i unes bones pràctiques en el sector energètic, el regulador va recomanar a les empreses comercialitzadores que evitin la captació de clients a través de canals de venda domiciliària i la contractació telefònica (especialment en el cas dels consumidors vulnerables i gent gran).Aquestes resolucions de la CNMC poden ser objecte de recurs davant de la sala de lo contenciós administratiu de l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos.

