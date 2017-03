Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció de NacióDigital per gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.

La Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona espera vendre 10.000 quilos de patates amb una cinquantena de parades Foto: Nació Solsona

Quatre grups, quatre estils, una mateixa reivindicació Foto: Ajuntament de Barcelona

Café de l'Escorxador de Lleida. Del 9 al 12 de marçPer onzè any consecutiu, arriba una de les cites musicals fonamentals de Ponent de tota la temporada. En aquesta edició actuaran en acústic músics com Pigmy o Constantine, un artista de grandíssima qualitat que treballa l'estil folk àcid amb psicodèlia. El plat fort del festival es desenvoluparà el diumenge de la mà del duo barceloní Cálido Home i Donovan, tota una autoritat musical, autor d'himnes intergeneracionals com Sunshine Superman o Universal soldier. La novetat d'enguany rau en la incorporació de "concerts íntims", espectacles de petit format en horari matinal i d'entrada lliure a la botiga-cerveseria Grans Records de Lleida.Solsona. Del 9 al 12 de marçDes de ja fa tretze anys, cada primer cap de setmana de març i sempre que no s'escaigui amb les festes de Carnaval, la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona organitza aquesta singular fira amb connotacions clarament gastronòmiques. El programa , coordinat per Solsonès Fires , fa que la ciutat esdevingui un espai de trobada de productors, recol·lectors, artesans i consumidors, amb nombroses activitats adreçades a diferents públics. A la Plaça Major, la Fira del Trumfo i la Tòfona permet la compra de patates autòctones del Solsonès directament al pagès. Però també té un caràcter festiu i està marcada pels concursos: la gimcana de menjar trumfos fers, la popular competició de pelar trumfos, la del trumfo més pesat o el de plats elaborats amb trumfos. Ah, i és clar, degustacions de plats elaborats amb trumfos!Nou Barris. 11 de marçEl districte de Nou Barris acull el primer Concert de les Dones amb un cartell que vol apropar la reivindicació feminista a la ciutadania més jove. Compartiran escenari Bad Gyal, una de les músiques més de moda que passeja lliurement pel hip hop, el reggae, el dancehall i la música electrònica; Les Sueques, els concerts de les quals són una experiència obligada gràcies a una posada en escena tant divertida com contundent i festiva; Monique Maon & The Soul Titoo's, amb un repertori que oscil·la entre versions de clàssics de la música negra i el soul més actual; i La Otra, amb lletres iròniques, crítiques però també intimistes i molt personals. La cita serà el dissabte a partir de les 20 hores a la Plaça Major de Nou Barris i és gratuïta tot i que des de les 17.30 hores hi haurà una mostra de dones creadores en diferents àmbits artístics a la plaça del davant.Viver i Serrateix. 12 de marçViver i Serrateix espera acollir, aquest diumenge, més d'un miler de persones a la Fira agrícola, d'artesania i de productes de proximitat que, des de fa cinc anys, organitza per promocionar i donar més visibilitat al municipi. Un dels objectius de la Fira de Serrateix és que tothom del Berguedà pugui dir que coneix aquest poble i, especialment aquest any, també el Monestir de Serrateix. Per això, durant tot el dia es podran fer visites guiades al monument històric i gaudir d'un esmorzar tradicional de forquilla, amb torrades i l'anomenat suca-mulla, també conegut com a pa amb i sucre. Entre les parades del mercat n'hi haurà d'alimentació, tot i que també d'artesania i productes locals. Per altra banda, també hi haurà la part de maquinària agrícola, que es col·locarà a la plaça del Monestir i als entorns.Arreu de Catalunya. Del 4 de març al 28 de maigUn Dia de Festa és un matí o tarda de cinema familiar, música, teatre i festa. Una oferta cultural que presenta una nova manera d'anar al cinema amb els infants i afavoreix la recuperació del cinema en català en el seu conjunt. La iniciativa compta amb la complicitat de 8 sales de cinema a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Tàrrega, Cambrils, Lleida, Valls i Girona, que projectaran les pel·lícules franceses Neu , d'Antoine Lanciaux i Sophie Roze, La Primavera al Regne d'Escampeta , de Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre i la sueca Laban, el petit fantasma. Quina por! , de Per Åhlin, de 30 minuts cadascuna. L'experiència, recomanada a partir de 3 anys, s'estén més enllà de la sala amb decoracions dels personatges de la pel·lícual, activitats musicals, màgia, jocs i titelles.​

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)