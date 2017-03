Artur Mas, en una conferència a Oxford Foto: ACN

La CUP demana explicacions al Govern sobre els recents viatges d'Artur Mas a Oxford i Harvard. En aquest sentit la formació de l'esquerra independentista ha reclamat "documentació per identificar la cadena de presa de decisions del Govern entorn la cobertura comunicativa dels viatges de l’ex-president Artur Mas a Anglaterra i als EUA de les darreres setmanes".En la sol·licitud es demana l’informe anual de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat; l’informe d’activitats del Programa Eugeni Xammar per internacionalitzar la realitat econòmica i social de Catalunya de l’any 2016; i finalment es demana per la relació orgànica existent entre el Programa Eugeni Xammar i l’Oficina de l’expresident. Cal recordar que el viatge va ser anunciat des del servei de premsa del Departament de Presidència La CUP destaca que "els viatges d’Artur Mas han generat diversos titulars polèmics". Per exemple assenyala les seves afirmacions als Oxford Union Society d’Anglaterra –“Si un dia la CUP governés Catalunya, la convertirien en Cuba. El pitjor escenari”- o al Harvard Kennedy School de Cambridge als EEUU on va dir que “L’OTAN és i continuarà sent el nostre principal instrument de seguretat”

