El jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Mollet del Vallès ha ordenat als Mossos d'Esquadra que desallotgin aquest divendres a partir de les vuit del matí l'edifici del carrer Sant Francesc de la Llagosta (el Vallès Oriental) ocupat per diverses persones, just dies abans que els seus propietaris hi entressin a viure.El jutge considera, en la seva interlocutòria, que "en cap cas" es tracta d'un immoble "d'obra nova desocupat i sense expectatives d'ús a curt o mig termini" i en què el propietari "no exerceixi cap acte de possessió efectiva i immediata" i veu acreditat que hi ha una "sèrie de particulars perjudicats de forma directa i immediata".El jutge emplaça als Mossos d'Esquadra a dur a terme el desallotjament, amb l'assistència d'un serraller per obrir les portes dels habitatges en cas que els ocupants no accedeixin a deixar el pis, i autoritza "l'ús de la força imprescindible". Així mateix, els ocupants hauran de declarar en qualitat d'investigats davant el jutge.El magistrat veu indicis de responsabilitat penal en els ocupants de l'immoble, ja que la seva voluntat de quedar-s'hi "en perjudici dels particulars és manifesta" i han fet "cas omís" a les reclamacions dels seus futurs propietaris de "forma reiterada".

