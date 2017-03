Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home de 29 anys, de nacionalitat kosovar i veí de Reus, per conducció temerària i resistència als agents de l'autoritat, i també a un home de 52 anys, de nacionalitat sèrbia i sense domicili conegut, com a presumpte autor dels delictes de resistència i d'atemptat contra els agents de l'autoritat.Els fets van tenir lloc a l'autopista AP-7 quan una patrulla de la policia catalana feia prevenció de robatoris per l'autopista amb un vehicle no logotipat. A l'altura del quilòmetre 246, al municipi de Tarragona, un turisme va avançar-los a gran velocitat. La patrulla va posar les llums policials i va seguir el vehicle fins que es va poder posar a la seva altura. Llavors, els agents van indicar als ocupants del cotxe que s'aturessin però aquests, tot i veure clarament les indicacions dels mossos, no van fer-los cas i van continuar per l'autopista.En el seu intent de fugida, els detinguts van circular durant 27 quilòmetres de forma temerària arribant a velocitats punta de 210 km/h. A més, el conductor va avançar diversos vehicles pel voral posant en greu risc a la resta d'usuaris de la via.Mentre la patrulla seguia el vehicle per l'autopista, un altre indicatiu va tallar la via al Vendrell, a l'altura del kilòmetre 219 en sentit nord, per provocar una retenció. La maniobra va funcionar a la perfecció i els lladres van haver d'aturar-se, moment que els mossos van aprofitar per baixar del seu vehicle i ordenar als dos individus que sortissin del cotxe.Tot i que els dos fugitius ja no tenien escapatòria, no van posar fàcil la seva detenció i els mossos, després d'indicar-los reiteradament que sortissin del vehicle, van haver de treure per la força tant al conductor com al copilot. En aquest sentit, el copilot va colpejar un dels agents i durant tota la intervenció policial es va mostrar molt agressiu.Amb aquestes detencions els dos homes acumulen ja 51 antecedents policials, la gran majoria per delictes contra el patrimoni, concretament furts.Els dos detinguts van passar a disposició als Jutjats del Vendrell ahir dimecres i van quedar en llibertat amb càrrecs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)