Un grup de seguidors enfurismats del PSG va esperar els seus jugadors a l'aeroport de Le Bourget, en el seu retorn de Barcelona, on van quedat eliminats de la Champions després de perdre per un humiliant 6-1 . Els aficionats van insultar els jugadors i els van perseguir amb crits mentre anaven sortint amb els cotxes. La policia francesa va intentar posar ordre però no se'n va sortir.El moment més crític va ser quan Thiago Motta, actual jugador del PSG i ex-jugador del Barça, va atropellar un dels seguidors i no es va ni aturar. L'home, tot i que la topada no sembla massa important, va resultar ferit i va haver de ser traslladat a l'hospital de Saint-Denis amb un fort mal d'esquena, segons informa BFM TV

