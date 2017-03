El Banc Central Europeu ha anunciat aquest dijous que manté sense canvis els tipus d'interès de l'euro, que seguiran al mínim històric del 0%, on són des de fa un any. Tampoc hi haurà modificacions en els tipus d'interès aplicables a la facilitat marginal de crèdit i a la facilitat de dipòsit, que seguiran al 0,25% i al -0,4%, respectivament.El president del BCE, Mario Draghi, resisteix així les pressions, especialment des d'Alemanya, que reclamen revisar els tipus i els programes de compra de deute tenint en compte que la inflació ja va superar l'objectiu del 2% el mes de febrer. Frankfurt també manté per ara les compres mensuals de deute de 80.000 milions d'euros, que es reduiran a 60.000 milions a partir de l'abril.En el seu comunicat, el BCE assegura que els tipus d'interès seguiran "al nivell actual o més baixos per un període de temps". En una roda de premsa, Draghi ha explicat que les previsions econòmiques indiquen un creixement del PIB de l'Eurozona de l'1,8% aquest any, de l'1,7% el 2018 i de l'1,6% el 2019, una lleugera millora a l'alça. "Els riscos al voltant de la previsió de creixement de l'Eurozona són menys pronunciats", ha dit Draghi, que tot i això ha advertit que estan relacionats "principalment amb factors globals".Pel que fa a la inflació, el BCE indica que va ser del 2% el febrer, després d'arribar a l'1,8% el gener i l'1,1% el desembre del 2016. "Això reflecteix, sobretot, un increment fort del preu anual de l'energia", ha assegurat Draghi. Amb tot, segons el president del CE "encara no hi ha signes d'una tendència convincent a l'alça" de la inflació. Per això, el BCE preveu que la inflació sigui de l'1,7% aquest any, de l'1,6% el vinent, i de l'1,7% el 2018 i no fa canvis en les seves polítiques.Draghi ha advertit als estats que han de seguir aplicant "reformes estructurals" i que des de Frankfurt, davant de la possibilitat de recaigudes de l'economia, cal mantenir la política monetària actual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)