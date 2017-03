El canceller austríac, Christian Kern, ha volgut llançar un avís seriós al bloc de països contraris a l’acollida de refugiats just quan comença la cimera del Consell Europeu aquest dijous. . En unes declaracions a l’alemany Die Welt , Kern afirma que “a solidaritat selectiva, pagaments selectius”. El cap de l’executiu de Viena s’alinea així amb l’alemanya Angela Merkel enfront el grup de Visegrad format per Polònia, Hongria, la república Txeca i Eslovàquia.Kern assegura que no és possible que alguns països exigeixin ajuda dels fons europeus per al seu desenvolupament econòmic o per la seva seguretat i alhora es neguin a acollir refugiats. Àustria és un contribuent net a la UE, amb els seus prop de 850 milions d’euros que ingressa en els comptes comunitaris, mentre que Polònia és el país que rep més fons, seguit de Txèquia, Romania i Hongria. Preciosament fa pocs dies el Parlament hongarès va aprovar una llei que permet la detenció de refugiats.Les declaracions de Kern són un avís als socis de l’est i s’afegeixen al debat encetat sobre el futur de la Unió i la possibilitat d’avençar a dues velocitats. Però alhora s’han de llegar també en clau interna austríaca. Kern encapçala un govern de gran coalició del seu partit, el socialista, amb els democristians, i han d’afrontar la pressió de la dreta xenòfoba del partit de la llibertat, que va estar a punt de guanyar les darreres eleccions presidencials a Àustria . Kern ha decidit passar a l’ofensiva contra els corrents de dreta populista.El líder austríac ja es va mostra fa setmanes molt contundent contra la política immigratòria de l'Administració Trump, exigint als Estats units de no defugir les seves responsabilitats en un problema al qual la política exterior de Washington ha contribuït de manera evident.

