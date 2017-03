Si hi ha una cosa que ha aconseguit unir el partit republicà és el rebuig a l'Obamacare, l'ambiciosa llei de reforma sanitària impulsada per l'anterior president. Però si una cosa divideix els republicans és la nova llei que ha de substituir-la. Els congressistes del Partit Republicà han presentat el seu programa per acabar amb la Llei de Protecció al Pacient i Atenció de Salut Assequible. Donald Trump ja ha anunciat el suport a una llei defensada pels líders republicans però que topa amb resistències. La llei aprovada el 2010 per Obama ha permès a uns 20 milions de nord-americans obtenir una cobertura mèdica.La nova proposta, la Llei de Salut dels Estats Units, manté alguns aspectes de l'Obamacare, en canvia uns altres i n'elimina tres . El text de la nova normativa ha de passar per dues comissions de la cambra de representants abans de poder ser aprovat. Si la llei es manté igual, podria ser que no s'aprovi, ja que els republicans tenen una majoria al Senat (52 a 48) però si tots els demòcrates rebutgen la normativa només caldria que tres republicans anessin contra el seu partit, i quatre representants del partit de Trump ja han expressat públicament la seva reticència. També hi ha un sector més conservador del Partit Republicà que creuen que els canvis es queden curts.Els congressistes que defensen el nou text són Kevin Brady i Greg Walden, però qui està al darrere i n'és l'ideòleg és Paul Ryan, el president de la Cambra de Representants i home fort del lideratge del partit en el legislatiu. Per una vegada, sembla que Trump i Ryan van del bracet. El president vol escenificar que compleix un compromís electoral i Ryan vol acabar amb l'Obamacare, però alhora evitar la imatge d'uns republicans extremistes. No tots ho veuen igual.El Freedom Caucus, un grup de congressistes de l'ala més dretana, enemics de tot projecte que impliqui un paper actiu dels poders públics en qüestions socials, ja ha anunciat el rebuig al pla de Ryan. Segons ells, el que cal és esborrar tot l'Obamacare. En canvi, hi ha alguns legisladors republicans que temen els efectes que la derrota de l'Obamacare pot tenir en alguns estats, on molts ciutadans veuran perdre els seus drets a una cobertura. Ha començat una batalla que pot ser llarga i de resultat incert. Al Senat, figures de l'extrema dreta republicana com Ted Cruz s'han posicionat en contra del projecte i d'altres, com la centrista Lisa Murkowski, d'Alaska, ha defensat no retallar les conquestes de la reforma d'Obama.Dues de les modificacions més significatives són en els subsidis i la congelació de l'ampliació del MedicAid. Fins ara, les ajudes, en forma de crèdits reemborsables en impostos, es basaven en la renda però ara seran repartits segons l'edat. D'aquesta manera, els menors de 30 anys podran rebre fins a dos mil dòlars a l'any i els majors de 60 anys el doble. Una de les majors preocupacions és que els crèdits als majors de 60 anys no siguin suficients per pagar l'assegurança, ja que amb la nova llei les asseguradores podran cobrar-los fins a cinc vegades més que als joves, mentre que amb l'Obamacare l'augment màxim era de tres vegades més. El límit per obtenir un d'aquests subsidis és tenir un ingrés anual de més de 75.000 dòlars, un sostre que amb l'Obamacare era de 48.280 dòlars.L'altra modificació més polèmica és l'eliminació de l'expansió del MedicAid, un programa aprovat el 1965 pel president Lyndon B. Johnson que ara dona cobertura mèdica a més de 70 milions de pobres i discapacitats. El que proposa la nova llei és una congelació de les inscripcions al programa a partir de gener del 2020 i una limitació del fons federals als estats basat en el que van necessitar l'any passat. Fins ara els estats rebien diners del govern federal en funció de quanta gent estava inscrita i el cost dels tractaments mèdics. L'Obamacare va pagar als estats per expandir la cobertura del MedicAid, cosa que van fer 31 estats, i el govern federal es feia càrrec del 90% de la factura.Entre les disposicions eliminades es troba el mandat individual, que obligava a les persones que es podien pagar una assegurança a tenir-ne una o pagar una multa. La nova llei republicana elimina aquest deure, que buscava mantenir les assegurances més assequibles, i es preveu que els preus per la gent gran o malalts augmenti. El que proposen els republicans per incentivar que la gent s'asseguri és que les asseguradores podran cobrar un 30% més durant un any a aquells que superin 63 dies amb l'assegurança caducada.El que es conserva de l'Obamacare és la prohibició de posar límits de per vida a la cobertura, permetre als menors de 26 anys romandre als plans de salut dels pares i prohibir a les asseguradores negar la cobertura o imposar costos més alts a les persones amb problemes mèdics preexistents.La nova proposta no ha estat analitzada per l'Oficina Pressupostària, que calcula l'impacte de la normativa, però el gener passat van assegurar que podria deixar a 32 milions de nord-americans sense cobertura mèdica i que es doblarien en costos de les assegurances prèmium en deu anys.

