El diputat del PP Jorge Bellver. Foto: Europa Press

El PP del País Valencià ha avançat aquest dijous que demanarà al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que "reconsideri" la decisió de triar la denominació "À." ("À punt") per a la nova radiotelevisió pública i que "es torni enrere" perquè aquesta "no pot tenir com a nom l'eslògan de l'independentisme català".Així ho ha assegurat el diputat del grup Jorge Bellver, que ha assenyalat que ha parlat amb part de la resta de grups parlamentaris i "no hi ha ningú content" amb aquest nom. Així, i malgrat "donar per bona" ​​aquesta "casualitat sorprenent" de la denominació amb l'esmentat eslògan, ha indicat que no volen que "aquesta casualitat sorprenent es converteixi en casualitat sospitosa".Per això, ha explicat que aquesta petició va ser traslladada al Consell Rector per mitjà del seu representant en aquest òrgan. Malgrat que Bellver ha admès que "es va fer una valoració de bona fe" de les denominacions presentades al concurs, ha indicat que ha sorgit la polèmica perquè 'À punt' va ser l'eslògan de l'independentisme republicà català (en referència al lema de la mobilització de l'ANC de la Diada del 2016, que era "a punt").Malgrat tot, els grups del PSPV, Compromís i Podem han mostrat el seu respecte a la independència del Consell Rector de la CVMC per triar el nom de la nova radiotelevisió, tant en el concurs triat com a fórmula com en l'elecció final, per unanimitat dels seus membres, i han advertit de la necessitat de respectar aquesta autonomia per no tenir una televisió "polititzada".El portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha afirmat que el nom es tracta d'una decisió en la qual els grups no s'hi poden "posar" i, en relació a la demanda del PP, ha asseverat que els grups no són "ningú "per obligar a res a aquest òrgan i no poden reconduir res. Com a ciutadà, ha agregat, confia que quan la corporació faci els tests que solen fer-se en aquests temes relacionats amb el branding triï la denominació que "més passió" i també "menys memes" generi, ha fet broma.El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha insistit que l'elecció del nom es basa en criteris tècnics i tampoc ha volgut entrar en si li agrada o no l'opció triada, atès que la CVMC i el seu Consell Rector són independents. A més, ha ironitzat en assegurar que el preocupa que a partir d'ara, quan la seva mare li digui que la paella està a punt (en valencià), li haurà de dir "no diguis a punt perquè igual diuen que ets catalanista". "Estem arribant a això, jo ja no sé què fer, em dono a la beguda?", ha bromejat.Des Podem, el seu portaveu, Antonio Montiel, tampoc ha manifestat la seva opinió sobre el nom triat i ha recordat que es va convocar un concurs públic i, si Bellver "tenia una idea millor, havia d'haver-se presentat, és molt creatiu". Segons la seva opinió, o els grups es creuen "des del principi" la independència de la nova corporació o s'estaran equivocant, igual que si pensen que "poden aixecar el telèfon i dir-li al seu representant en el Consell Rector el que ha de fer" . Per Montiel, el fet que es plantegi limitar la capacitat de decisió d'aquest òrgan està "marcant el camí que volen d'una televisió polititzada".

